«Дивчина» сплясала на шесте стриптиз под гимн Украины

13.09.2022  01:02 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Д.Б., Дзен, Украина
Новости Украины

В сети появилось видео с «патриотическим стриптизом» под гимн Украины. Ролик на своей странице в соцсети опубликовала киевский блогер и публицист Мирослава Бердник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Под гимн Украины стриптизерша «вытворяет чудеса на шесте», потом раздаются «выстрелы», дивчина падает, но восстаёт из мёртвых, как Феникс с украинским флагом в руках.


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«Казалось бы, большего издевательства и кощунства над погибшими придумать невозможно, но… люди встречают это овациями», – комментирует Бердник.

Последние кадры особенно красноречивы. Не ясно, где снимали видео – в столице или другом городе Украины, но действо происходит не в каком-нибудь стриптиз-клубе на частной вечеринке, а в обычном концертном зале.

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