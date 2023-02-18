ДиверСанду: зачем в Молдове на самом деле придумали «свержение президента»

Галина Дудина.  
18.02.2023 14:10
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политика


Истерики президента Молдовы Майи Санду оказались операцией прикрытия по спасению пропрезидентских сил. Под ширмой борьбы с «российскими диверсантами» Санду и внешние кураторы попытались сохранить единство и целостность в правящей партии.

«ПолитНавигатор» разобрался, почему для победы над коррумпированными проевропейскими министрами понадобились вымышленные «русские диверсанты».

Истерики президента Молдовы Майи Санду оказались операцией прикрытия по спасению пропрезидентских сил. Под ширмой...

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Заявленный сначала украинским президентом Владимиром Зеленским, а потом Майей Санду голливудский план пророссийского переворота в Молдове не высмеял только ленивый. В нем было нелепым всё – от идеи превращения чеченских спасателей в российских диверсантов до мысли, что беглый плахотнюковский пособник Шор может организовать масштабные антиправительственные протесты. Как следствие, всерьез заявку Зеленского и Санду на перехват российских секретных материалов никто в молдавском обществе не воспринял.

Более того, заявления Санду резко осложнили международные отношения и подмочили репутацию Молдавии. Напомним, по словам президента Молдовы, госпереворот и теракты в стране должны были устроить диверсанты не только из России, но и Белоруссии, Сербии и Черногории.

Если для Москвы и Минска подобные «коленца» в исполнении Кишинева не новость, то для Белграда с Подгорицей они оказались неприятным сюрпризом. Черногорский премьер Дритан Абазович, еще два года назад один из первых поздравлявший Майю Санду с победой на выборах президента, публично потребовал от неё пояснений и извинений.

Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич и вовсе позвонил своему молдавскому коллеге Нику Попеску и прямо спросил, в чем дело. Пришлось Попеску, извиняясь, сослаться на украинских разведчиков и собственного президента, а потом признаться, что никаких конкретных фактов готовящейся диверсионной кампании у молдавской стороны нет.

Вскоре после этого в Белград позвонила и сама Санду, которая фактически извинилась перед сербским коллегой Вучичем за всё, что наговорила в эфире. Однако в молдавском публичном пространстве история осталась ровной такой же, как её озвучила Санду 13 февраля – с диверсантами из четырех стран, которые приедут захватывать здания госучреждений и заложников, чтобы добиться смены власти и курса Республики Молдова. То есть перед согражданами Санду извиняться не нашла нужным.

Это возвращает к вопросу о том, зачем вообще надо было придумывать кинематографичную историю со множеством известных. На этот вопрос отвечает контекст, в котором и прозвучали заявления Зеленского с Санду. Важнейшим обстоятельством этого временного отрезка стала отставка правительства.

Недовольство правительством Натальи Гаврилицы в Молдове накапливалось уже полтора года. Кабинет министров отметился в памяти сограждан исключительно негативными событиями: провалом переговоров с «Газпромом» и резким ростом тарифов за газ и тепло, провалом программы помощи сельхозпредприятиям, что чуть не привело к срыву посевной в прошлом году, бешеным ростом коррупции, кумовства и засилья родственников некомпетентных нпо-шников на важных должностях, тотальной украинизацией риторики, неуклюжими попытками оправдать все свои ошибки исключительно российской СВО на Украине и т.д.

В Молдове принято считать, что Гаврилица была марионеточной фигурой, тогда как ключевые решения и распоряжения принимала и отдавала непосредственно сама президент Санду.

Подспудно это ощущали и граждане страны, что отразилось на серьезном снижении электоральных рейтингов как самой Майи Санду, так и всей пропрезидентской партии PAS, локомотивом которой президент является.

Между тем 2023 год для правящей партии, президента и всего проевропейского курса имеет важное значение. В этом году пройдут местные выборы, которые станут своего рода экзаменом, в какой форме PAS и Майя Санду прошли экватор своего нахождения у власти и какие у них шансы удержаться в креслах на второй срок. Известная социология показывает, что шансы эти невелики.

Примечательно, что существенное падение рейтингов власти прошло на фоне отсутствия роста, и без того во многих случаях околонулевого, у всех тех политиков, кто претендует на звание молдавской оппозиции.

Другими словами, избиратели не видят альтернативы действующей власти, но все равно голосовать за неё не собираются – уникальная ситуация в молдавской политике за 30 лет независимости.

Коррупционные схемы членов кабинета, в первую очередь вице-премьера по инфраструктуре и энергетике Андрея Спыну и министра юстиции Серджиу Литвиненко были самыми выпуклыми из проблем правящей партии, подрывающими безупречный образ продемократической, прозрачной, проевропейской политической силы.

Спыну выстроил коррупционную империю на поставках газа по завышенной цене, откатах с ремонтно-строительных работ, эффективном «освоении» грантов Евросоюза и перепродаже электроэнергии в Одесскую область. Литвиненко фактически вернул к власти в молдавской юстиции прокуроров и судей беглого олигарха Влада Плахотнюка.

Последние очень пригодились Санду в установлении контроля над судебной системой и в зачистке из неё последних независимых сотрудников, имевших наглость руководствоваться в своей работе законом, а не политическими и иными интересами власти «хороших людей», как сама себя называет правящая партия.

Нельзя сказать, чтобы президент Санду и руководство партии было не в курсе, чем занимаются оба министра. Многие партийные чины не только знали, но и активно участвовали во многих историях, которые в будущем могут стать основой не для одного десятка уголовных дел.

Однако аппетиты Спыну и Литвиненко выросли, министры начали формировать группы единомышленником и прикормышей из числа депутатов партии. В решающий момент, когда на скрытном заседании парламентской фракции, правительства и президента в один из декабрьских вечеров Санду открыто предложила обоим министрам покинуть кабмин, Спыну пригрозил ей партийным расколом и досрочными выборами в парламент, а Литвиненко просто высмеял.

Соответственно, попытка очистить правительство от этих двоих потребовала проведения целой спецоперации, с «российскими диверсантами», отставкой правительства и наущениями посла США. Впрочем, выведенные из кабмина Спыну и Литвиненко уже нашли себя на других важных должностях, а их «вотчины» унаследовали бывшие заместители.

Изменения в правительстве имели место сугубо косметические, подавляющее большинство чиновников остались при своих портфелях и креслах. Очевидно, что от этого кабмин не стал профессиональнее и экономика страны не покажет чудеса роста. Однако сейчас президенту стало чуточку легче управлять партией PAS, а риск досрочных парламентских выборов отодвинулся. На этих порах Санду и этого достаточно.

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