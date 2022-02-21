Диверсанта Ислямова приговорили к выплате миллиарда рублей ущерба

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы удовлетворил иск и постановил взыскать с организатора энергетической блокады Крымского полуострова Ленура Ислямова 1 миллиард рублей в качестве ущерба ГУП РК «Крымэнерго».

Прежде Верховный Суд РК признал потерпевшими по уголовному делу об энергоблокаде 9 юридических лиц, в том числе – ГУП РК «Крымэнерго», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Московский суд признал обоснованным ущерб, причиненный энергоснабжающему предприятию диверсантами. В ноябре 2015 года банда экстремистов во главе с Ислямовым подорвала опоры линий электропередач, по которым электроэнергия поступала в Крым с территории Украины.

Два месяца крымчане жили в режиме почасовой подачи электричества, пока со стороны Краснодарского края по дну Керченского пролива не проложили кабель с перекачкой 800 МВт в сутки. В регионе был введен режим ЧС.

В отношении Ленура Ислямова, который после перехода Крыма в состав РФ некоторое время занимал пост вице-премьера правительства республики, возбудили уголовное по нескольким статьям Уголовного кодекса: диверсия, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, организация незаконного вооруженного формирования.

Верховный суд Республики Крым в 2020 году признал Ислямова виновным и заочно приговорил организатора блэкаута к 19 годам лишения свободы. Несмотря на то, что Ислямов находится на Украине, он сохранил российское гражданство и прописку в Симферополе, а также имущество в РФ, которое арестовано.

Участие в работе правительства Крыма российской юрисдикции обернулось для экс-вице-премьера уголовным делом на Украине – Ислямова обвинили в содействии оккупационным властям и «умышленном причинении вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины».