Диверсанта ВСУ разорвало на части при попытке проникнуть на территорию ДНР

14.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Накануне шестеро украинских диверсантов совершили попытку выхода к переднему краю на окраине Горловки, но, подорвавшись на собственных минах, отступили, бросив тело погибшего сослуживца.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неспособность командования ВСУ сохранять жизнь и здоровье своих подчиненных, а также провальная вылазка диверсионно-разведывательной группы ни чему не учит и ее организатора – командира 35-й бригады морской пехоты Паласа.

Ранее шесть диверсантов из состава 35 бригады совершили попытку выхода к переднему краю в районе населённого пункта Зайцево. В результате подрывов на собственных минах противник понес потери: один погиб на месте, двое получили ранения. Безразличие к личному составу командования морской пехоты ВСУ привело к тому, что погибший боец остался на месте подрыва», – говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что Народной милицией ДНР по запросу СЦКК украинской стороны не раз предоставлялись гарантии безопасности для эвакуации тела погибшего украинского военнослужащего, но в ответ украинские «боевики только усилили обстрелы с применением беспилотника».

«Впоследствии нам удалось эвакуировать тело погибшего военнослужащего 137 батальона 35 бригады, оставленного командованием морской пехоты и готовы его передать родственникам для придания тела земле, согласно христианским обычаям.

Однако в настоящее время с целью очернить наши гуманитарные инициативы украинское командование, вместо обращения к нам с вопросом о возможности передать тело и ничего не придумав для защиты своих бойцов, в экстренном порядке обратилось за помощью к украинским телеканалам для создания театрализованного шоу», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, там особо отметили, что находящееся на погибшем диверсанте экипировка и имеющееся вооружение (автомат АКМ-ТК7) прямо указывают на явный немиролюбивый замысел разведывательной группы противника.

«Топорность в управлении подчиненными командования морской пехоты ВСУ в очередной раз свидетельствует о неспособности вести боевые действия без допущения потерь», – подытожили в пресс-службе.

Также в ведомстве сообщили, что с момента прибытия 35 бригады ВСУ в зону «ООС» небоевые потери противника по состоянию на 14 июля составляют: трое погибшими и 16 ранеными.