Диверсанты задержаны: пресечена украинская попытка убийства Аксенова
ФСБ пресекла попытку убийства руководителей Крыма и канал поставки оружия на полуостров.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сообщается, что главными целями украинских диверсантов, работавших на ГУР МО Украины был глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко.
Организатором был замглавы офиса президента Украины бывший сотрудник ГУР Роман Машовец.
Задержаны граждане России и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. У них обнаружили 5 готовых к применению бомб, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы, трекеры для слежки. Известно, что диверсанты планировали взрывы на транспортной инфраструктуре республики.
Кроме того, был пресечен канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию под видом поставок электроплит.
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