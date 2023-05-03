Диверсанты задержаны: пресечена украинская попытка убийства Аксенова

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ФСБ пресекла попытку убийства руководителей Крыма и канал поставки оружия на полуостров.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что главными целями украинских диверсантов, работавших на ГУР МО Украины был глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко.

Организатором был замглавы офиса президента Украины бывший сотрудник ГУР Роман Машовец.

Задержаны граждане России и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. У них обнаружили 5 готовых к применению бомб, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы, трекеры для слежки. Известно, что диверсанты планировали взрывы на транспортной инфраструктуре республики.

Кроме того, был пресечен канал поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию под видом поставок электроплит.