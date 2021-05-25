Диверсия и вредительство. В кинотеатре Севастополя врубили воспевающий украинских карателей фильм

25.05.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Новости Украины

В севастопольском кинотеатре «Москва» сорвали показ фильма «Ополченочка», снятого по мотивам событий в ЛНР в 2014 году. Вместо него зрителям стали транслировать украинскую пропагандистскую ленту «Позывной «Бандерас», посвященную боевикам АТО.

Как заявил «ПолитНавигатору» бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев, который присутствовал на показе, мероприятие должно было состояться в рамках кинофестиваля «Золотой витязь», а отвечал за трансляцию глава ГАУКС «Севастополь Кино» Дмитрий Гарнега.

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«Народ собрался довольно в большом количестве, что необычно для такого фестиваля. Видимо, тематика очень близка. Но включили фильм «Позывной «Бандерас» – антироссийский фильм про «героев АТО». Потом выключили этот фильм и стали показывать на полутемном экране «Ополченочку». Продлилось это безобразие, может быть, минут 15. Еле видно, ужасное изображение, постоянно выключалось. Возмущению нет предела – люди выходили не просто раздраженные, а с конкретными выводами, что Севастополь продолжает вести от управленческого персонала антироссийскую политику. Кто виноват в том, что произошло, я не выяснял, но Дмитрий Гарнега, руководитель «Севастополь Кино» – это его задача была, они должны были зал подготовить, проверить и так далее. Полное равнодушие и вредительство», – заявил Соболев.

Извиняться за произошедшее пришлось лично одному из авторов сценария «Ополченочки» Роману Разуму, который подчеркнул, что не ожидал столкнуться с подобным в российском Севастополе.

«Из всех показов, что у нас были, около трехсот, это первый показ, который не состоялся. Я не думал, что это произойдет в городе-герое Севастополе. Тем более, что мы с таким желанием сюда ехали, за свой счет, нам никто не помогал. Мало того, что и фильм наш не взяли в конкурс – нас просто вставили в внеконкурсную программу, собрался зал, мы позвали своих друзей, казаки пришли, ребята пришли, которые воевали у нас, люди пришли, которые неравнодушны к теме Донбасса.

Первое – почему-то, в начале фильма мы начинаем смотреть фильм не наш, а фильм про украинских каких-то героев. То есть, как он попал туда, кто его туда скачивал, кто его туда ставил, я не знаю – сложная ситуация. Мы остановили, нашли наш фильм, в итоге его запустили. Но потом все не пошло потому, что ужасная картинка, нет фокуса, тусклый экран. То есть кинотеатр не справился с показом этого фильма, люди стали вставать, жаловаться. Мне очень стыдно было, неприятно, потому что это очень плохо, очень некрасиво, неудобно. Я никого не обвиняю конкретно, но очень неловкая для нас ситуация», – подчеркнул Разум.