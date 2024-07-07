Диверсия или авария? Пожар на газовой станции под Алуштой

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В Алуште и поселках из-за ночного пожара на газораспределительной станции отключен газ. Причины аварии до сих пор точно неизвестны, на восстановление газоснабжения потребуется от 7 до 10 дней, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пожар на ГРС в районе села Виноградное возник около полуночи. По информации МЧС, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, с последующим факельным горением и переходом огня на лесной массив. За полтора часа пожарные справились с огнем, выгорело 0,4 лесной подстилки.

Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что в связи с повреждением магистрального газопровода при невыясненных обстоятельствах временно приостановлено газоснабжения потребителей 14 посёлков: Малый маяк; Утёс, Чайка; Бондаренково; Лазурное; Виноградное; Кипарисное; Пушкино; Лучистое; Лаванда; Семидворье; Изобильное; Верхняя Кутузовка; Нижняя-Кутузовка.

Пострадавших при пожаре нет. Жилые дома тоже не пострадали. Ремонтном магистральных сетей займутся бригады «ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Это уже третья крупная авария на инженерных коммуникациях с началом активного сезона отпусков. В конце июня авария на канализационном коллекторе в Алупке сделала непригодной для купания морское побережье от Ореанды до Фороса. Сейчас по причине аварии коллектора под запретом купание на 30 пляжах Феодосии. Авария в Алуште оставила прибрежные поселки, а равно их кафе, гостевые дома без газа. При жаре и сильном ветре, как сейчас в Крыму, большого пожара чудом удалось избежать.

Прошлым летом в Кореизе произошел аналогичный пожар на газопроводе – труба после повреждения загорелась. Правоохранители задержали предполагаемого подрывника – 42-летнего уроженца украинского Павлодара Сергея Ержова, который получил российское гражданство и прописался в Ялте. Ержов в подрыве газопровода признался.

В марте аналогичную попытку подорвать газопровод диверсанты предприняли в Симферополе. Но от взрыва трубу лишь покорежило. О задержании подозреваемых не сообщалось.

«Рас***ство или диверсия на газопроводе в Алуште? Что бы не было, это плохо, очень плохо. Даже если диверсия, то в разгар турсезона могут не признать, дабы не оголить пляжи, которые потихоньку наполняются», – пишет блогер из Феодосии Александр Горный.