Диверсия или пиар? Молдавские политики решили подставить Приднестровье

09.10.2020, Кишинев, Алексей Тимчук

Будто мало было скандалов в предвыборной Молдове – нате ещё один, да ещё и шпионский. Четверо граждан Молдовы (в основном полицейских) были арестованы 7 октября на территории Приднестровья. В течение суток молдавское информационное поле изрядно штормило. А на следующий день президент Игорь Додон договорился о том, что задержанных выпустят. Все довольны, все спокойны? Ещё как нет…

Шпион не впечатляет

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Основной эпизод скандального дела – задержание майора молдавской полиции Андрея Амарфи в приднестровском городе Каменка, где он и проживал. Супруга задержанного утверждает, что сперва неизвестные выбили в их доме окна, а когда она позвонила мужу и тот прибыл на место, его «повязали люди с буквами МГБ на форме». Начальник управления МВД Молдовы Ион Мамалигэ заявил, что приднестровские спецслужбы обвиняют полицейского в «шпионаже в пользу Молдовы».

Странно было бы предполагать, что приднестровские силовики не знали о том, что на их территории постоянно проживает молдавский полицейский. Его фото, вместе с контактными данными, давно уж красовалось на официальном сайте МВД Молдовы. Жил в Каменке, служить ездил на правый берег.

Собственно, «каменский участок» всегда считался спокойным. Обычно споры между молдавскими и приднестровскими силовиками случались в районе Дубоссар – по поводу организации выборов в Коржево. Молдавская сторона считает этот населённый пункт собственным селом с отдельной администрацией, а приднестровская – пригородом подконтрольного города. Ну, а правобережные молдавские сёла, входившие при СССР в состав Каменского района, особых споров не вызывали ещё в 1992 году, позднее все они были включены в состав Флорештского района.

В одном из таких сёл служил и Амарфи. Речь идёт о Куниче – селе, которое называют столицей молдавского старообрядчества. Как читатель, наверное, уже догадался, село это живёт в своих реалиях, с остальной Молдовой не слишком связанных. А полицейский участок, который возглавлял Амарфи, существует там исключительно из принципа «потому что так надо». Заметного и влиятельного офицера на такой пост не пошлют.

«Молдавская» сторона деятельности Амарфи просто не могла никого заинтересовать в Приднестровье. Но вот что он мог «нашпионить» в отдалённой Каменке – самом маленьком городке, центре самого маленького района Приднестровья? Пожалуй, мог разве что «мониторить» общие настроения горожан перед президентскими выборами в Молдове.

Но МВД находится под контролем президента Игоря Додона (министр Павел Войку – один из его приближённых). И сам Додон очень даже заинтересован в участии приднестровцев в выборах, особенно во втором туре – ведь за его конкурентку Майю Санду, политика подчёркнуто прозападного, они точно не проголосуют, а лишние тысяч пятнадцать голосов на дороге не валяются.

Откуда ушки растут?

Первым информацию об аресте Амарфи опубликовал известный в Молдове портал Deschide.md. Опубликовал со ссылкой на собственные источники, около одиннадцати часов дня (Амарфи был арестован, насколько известно, примерно в пол десятого). Минут через пятнадцать портал получил официальное подтверждение факта от представителя МВД Мамалигэ. И уж затем обратился за комментарием к депутату Кириллу Моцпану (в партии «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе он, сам бывший полицейский, как раз и отвечает за «силовую тепатику»).

Андрей Нестасэ.

И – понеслось. «Платформа» подняла шум. Подключились СМИ, эксперты и блоггеры (все, конечно, прозападного толка). Досталось лично Додону – за слишком мягкое отношение к непризнанной приднестровской администрации. Затем депутаты-платформисты потребовали вынести вотум недоверия министру Войку, а также главе молдавских спецслужб Александру Есауленко. Утром 8 октября ещё одна прозападная парламентская партия «Действие и солидарность» (во главе с Майей Санду) заявила, что присоединяется к вотуму против министра (по поводу спецслужб высказались неоднозначно).

А уже часа через три стало известно, что президент Додон договорился с приднестровским лидером Вадимом Красносельским о том, что задержанные (Амарфи по этому делу проходит не один) будут отпущены. Правые выставили себя паникёрами и критиканами, Додон – человеком, решающим проблемы.

Но тут есть пара моментов. Во первых, Deschide давно известен как портал, который при любой власти имеет выдающиеся источники в полиции – вплоть до того, что конкуренты из СМИ не раз подозревали редакцию в работе по заказу МВД, а некоторые гражданские активисты – и вовсе прозвали «сливным бачком полиции».

Во-вторых, портал явно прорумынский и весьма котирует Партию национального единство, чей председатель, Октавиан Цыку, выдвигается кандидатом в президенты. Однако, к нему (тоже, кстати, депутату) за комментарием не обратились, повода для пиара не предоставили. А дали трибуну Моцпану, который представляет прямых конкурентов (партии Нэстасе и Санду порталом явно нелюбимы именно по этой причине).

Многое становится на места, если вспомнить, что фактическим лидером партии является не Цыку, а экс-министр обороны Анатол Шалару – человек, выделяющийся на фоне других прорумынских политиков Молдовы большой осторожностью, нежеланием фигурировать в «мутной» истории. Надо полагать, уж он-то не отказался бы пропиарить своего кандидата на «горячем» информационном поводе, если бы не понимал, что пиар получится со знаком «минус».

Анатол Шалару.

Зачем это могло понадобиться?

Могли ли Приднестровье использовать вслепую? Выше мы уже попытались объяснить, почему Андрей Амарфи не мог заинтересовать приднестровские спецслужбы сам по себе. Однако, если предположить, что «слив» пришёл с правого берега Днестра, что неприметного полицейского, служащего в оторванном от мира села выставили за агента, чтобы привлечь реакцию приднестровского МГБ…

Это, конечно, только догадка. Но догадка пугающая. Прозападные политики Молдовы и без того порядком заколебали своими страшилками о «злом Приднестровье». Но если лепить такой образ решили и «пророссийские» силы (не обязательно сам Додон, инициатором мог стать кто-то из его команды) – это уже были бы совсем плохие новости.

Однако, история с Амарфи и другими задержанными (Додон сперва заявил о двоих, позднее стало известно, что всего их четверо) странным образом решает сразу ещё две задачи, остро стоящие для президентской кампании Додона.

Во-первых, «центристский» сегмент избирателей поддерживает заявления Додона о сохранении молдавской независимости и идентичности, но при этом критикует его за предложения «федерализировать» Молдову. Добившись освобождения полицейских, Додон как бы избавляется от образа «слишком проприднестровского» – не только расшаркивается, но и добивается чего-то.

Не новая, кстати, схема. Коммунист Владимир Воронин, ставший президентом в 2001 году, тоже добился освобождения приднестровской стороной пресловутого Илие Илашку, осуждённого за организацию террористической группы во время войны в Приднестровье…

Во-вторых, Додону немало «прилетало» от левых за то, что не поддержал лидера уже приднестровских коммунистов Олега Хоржана. Депутат Верховного совета Приднестровья немало помог Додону во время президентских выборов 2016 года. Однако, когда в июне 2018 он был задержан, а в августе осуждён, президент Додон только в ноябре «выразил озабоченность», но серьёзных мер так и не предпринял. Видимо, отношения с Красносельским были для него важнее, чем «отработавший своё» союзник.

Освободить хоть кого-то, лишиться ярлыка «президента, который бросает своих», важно для Додона и по другой причине: Хоржана активно поддерживают депутаты Госдумы от КПРФ. А это опытные парламентарии, многие отработавшие несколько сроков, у них свои «завязки» в Кремле…

Стоит отметить, что и приднестровские спецслужбы в этой ситуации сохраняют в какой-то степени лицо. Арест, насколько известно, был осуществлён «сроком на 24 часа». Выпустить по истечении срока, а дело не прекращать, а просто придержать под ковром – что может быть проще. А отпущенные вполне могут «замверкать» на молдавских телеканалах – посмотрим, на чьих.

Стоит отметить, что оскандилившиеся правые уже готовы перейти в наступление. Лидер парламентской фракции «Действия и солидарности» Игорь Гросу уже заявил, что речь идёт о «крупномасштабной провокации», сославшись на некие данные, которых он пока опубликовать не может.

Неужели может иметь место и третий «слив» и кто-то из МВД или президентуры помогает информацией ещё и правым партиям?