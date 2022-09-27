Диверсия на «Северном потоке». Последствия для ЕС

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27 сентября на первое место мировых новостей вышел аварийный прорыв газа сразу на трёх ветках подводного газопровода «Северный поток» в исключительной экономической зоне Дании: зафиксировано серьёзное падение давления сразу на двух ветках СП-1, а накануне похожее ЧП произошло и на газопроводе СП-2.

Судя по снимкам, прорыв настолько мощный, что на поверхности моря образовалось огромное пятно бурлящего газа диаметром в несколько сотен метров.

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Версия об аварии сразу на трёх ветках газопровода очень быстро сменилась уверенностью, что дело здесь нечисто, и «Северный поток» подвергся диверсионной атаке.

В частности, немецкая газета Tagesspiegel сообщает о целенаправленной диверсии и начала следственных мероприятий федеральными органами безопасности на месте ЧП.

Издание подчёркивает, что его эксперты не могут представить себе иной сценарий, кроме целенаправленной диверсии на подводном газопроводе.

В самом деле, газопровод СП-1 проработал без аварий 10 лет, а трубы для него были изготовлены по специальным технологиям, разработанным специально для переброски газа по дну Балтийского моря, в которых учтены и высокое давление, и коррозионная среда, и многие другие факторы, за исключением шелудивых человеческих ручонок.

Версию о диверсии на СП-1 и СП-2 подтверждают данные шведского сейсмического центра, зафиксировавшего взрывы в районе Борнхольмской впадины, по дну которой проходят ветки обоих газопроводов.

С учётом принципа «кому это выгодно» подозрение падает на США, Великобританию, Польшу и Украину. Достаточно вспомнить, как Вашингтон и Лондон «выражали озабоченность» стремлением Евросоюза во главе с Германией «усилить зависимость своих экономик от поставок российского газа», истерики украинской власти во время строительства СП-2 и шныряние польских ВМС вокруг морского трубоукладчика «Фортуна», старавшихся сорвать процесс строительства.

Обвинить Россию в повреждении трубопровода в данном случае не получится, поскольку ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне, которое кишит натовскими боевыми кораблями.

Однако технически диверсию против газопроводов могли совершить только США и Великобритания, поскольку глубина Борнхольмской впадины, по дну которой проложен газопровод, достигает 150 метров, которая недоступна для легководолазной техники.

В открытой печати сообщается, что ещё 23 августа одна из американских компаний поставила британским спецслужбам два подводных манипулятора, способных действовать на глубине до 150 метров.

Вслед за этим водолазы ВМС Великобритании три дня работали в районе Борнхольмской впадины, аккурат в месте прохождения СП-1 и СП-2.

Также появилась информация, что два водолаза британских ВМС представлены к правительственным наградам за выполнение особо опасного задания в иностранных территориальных водах.

Если подтвердится, что причиной аварии на газопроводах стала диверсия, то вырисовывается достаточно стройная картина, для чего это было затеяно.

Тем самым России отрезают альтернативные пути поставок природного газа в Германию, выводя на первый план украинскую ГТС. Выгоды очевидны: Запад снимает с себя часть финансового бремени по содержанию украинского режима, взваливая его на Россию.

В случае, если Россия перекроет кран поставок газа по украинской ГТС, да пока завершится ремонт трёх веток СП-1 и СП-2, промышленность Германии загнётся в страшных судорогах. Флагманы германского автопрома в лучших традициях компрадорского капитализма уже переносят производственные цепочки из Фатерлянда в США, помогая Вашингтону преодолевать инфляцию, безработицу и недовольство населения. В условиях ослабленной Германии на авансцену доминирования в Европе возвращается Великобритания. Какие-то ништяки от смены сил в Европе перепадают Польше и Украине.

Помимо изменения политической полянки, полностью меняется расклад энергетического рынка в Европе.

В настоящий момент рынок газа в ЕС – это рынок продавца. Какие бы решения не принимали еврочиновники, чтобы перекрутить сложившуюся ситуацию через ввод очередных энергопакетов и санкций, а цены на газ определяет спотовый рынок, договориться с которым нет никаких шансов.

В условиях практически полного отключения СП-1 и СП-2 – контроль за поставками газа в Европу будет находиться в руках хозяев Зе-хунты, и тогда политика шантажа и выкручивания рук Газпрому продолжатся с утроенной силой.

Не будем сбрасывать со счетов и запущенный поляками трубопровод Baltic Pipe, построенный для прокачки несуществующих дополнительных объёмов норвежского газа и посему вынужденно качающий реверсный газ из Германии в Польшу.

Волнующий вопрос: что делать?

Учитывая, что повреждённый участок СП-1 и СП-2 проходит в исключительной экономической зоне Дании, Россия может вмешаться только политически. Но если вспомнить, что, с началом СВО Германия прикарманила местные дочерние компании Газпрома, а также русофобскую вакханалию, развязанную в ЕС, её влияние на события сведены к минимуму.

Если кто и способен повлиять на ход событий, то это Германия и другие страны-участники «Северного потока», которым необходимо консолидироваться, осознав факт грядущей катастрофы.

Под консолидацией имеется в виду полный отказ от антироссийских санкций, прекращение военной и финансовой поддержки Украины и экстренная нормализация отношений с нашей страной.

Если авария на СП-1 и СП-2 – результат диверсии, то следование в русле текущей проамериканской политике ЕС равноценно уже не выстрелам в ногу, а, скорее, самостоятельное затягивание намыленной петли собственными руками.

Хватит ли молибдена в яйцах европейских политиков, чтобы разорвать порочный круг, по которому они скачут, подобно цирковым лошадям, уже первую пятилетку – это вопрос на триллион евро. Сомнительно, в общем.

Очевидно также, что, раз открыв диверсионную войну против критической европейской и российской инфраструктуры, отмороженные элиты США и Великобритания на этом не остановятся. Ставки в «Большой игре» так высоки, что никто не захочет стать проигравшей стороной. Вот только дальнейшие события легко могут стать неуправляемыми и не прогнозируемыми.