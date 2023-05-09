Диверсия на складах в ПМР станет катастрофой для Украины – адмирал Ерёмин

Владимир Гладков .  
09.05.2023 21:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Украина


В случае диверсии на размещённых в Приднестровье складах боеприпасов прозойдет сравнимый с ядерным – взрыв, который станет катастрофой для Молдавии и Украины.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил контр-адмирал Юрий Ерёмин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае диверсии на размещённых в Приднестровье складах боеприпасов прозойдет сравнимый с ядерным –...

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«В Приднестровье находится крупнейший в Европе, может быть, и в России, арсенал вооружений и военной техники. В посёлке Колбасна. Более двадцати одной тысячи тонн боеприпасов, бронетанковая техника, стрелковое вооружение – полный набор», – сказал Ерёмин.

Он подчеркнул, что в случае диверсии взрыв на складах станет катастрофой для всех соседних стран.

«Если подумать о какой-то диверсии, или о самоподрыве всего этого, то взрыв этих боеприпасов будет сравним с атомным взрывом силой десять килотонн. Поэтому все опасные действия сопредельной стороны могут привести к тяжёлым последствиям – как для Молдавии, так и для соседней Украины.

Там находятся два стрелковых батальона и батальон охраны. И специалисты, которые обеспечивают безопасность этих боеприпасов. В общей сложности, около полутора тысяч человек», – добавил адмирал.

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