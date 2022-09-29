«Диверсия на «СП-2» – тест на уровень безумия Запада – дальше грязная бомба от Киева» – Корнилов

Новости Украины

С диверсией на «Северном потоке-2» и абсолютной чуши со стороны СМИ и должностных лиц по этому поводу, Запад выходит на новый уровень промывания мозгов европейскому обывателю из разряда «сами себя обстреляли».

Об этом в эфире «Россия-1» высказался политолог и историк Владимир Корнилов передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин говорит: «Если вы на нас нападете, создадите реальную угрозу для существования России, если ядерное оружие примените против России, то мы вам ответим ядерным оружием, как записано в ядерной доктрине. И весь Западный мир орет, вопит, кричит о том, что «Смотрите, Путин нам угрожает ядерным оружием!». Тут Данилов (секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов – ред.) угрожает кучей «грязных» бомб, и наверняка они действительно работают над ними. Уверен, что у них уже есть для этого все необходимые компоненты. Помните, кто первым заявлял о том, что Украина работает над созданием «грязного» ядерного оружия? Тогдашний секретарь СНБО Турчинов еще при Петре Порошенко. Косвенные признаки показывают, что готовили такую провокацию в Донецке, когда бомбили завод казенных химических изделий. Но при этом, мы же понимаем, кого обвинят, если вдруг Данилов, Турчинов, какой-то безумец украинский, где-то в центре Украины, причем, на нашей территории, применит ту самую грязную бомбу. Ясное дело, тут уже будут кричать, что «Россия!», – сказал Корнилов.

Он отметил, что европарламентарии и конгрессмены умудряются обвинять во всем РФ, несмотря на либо явные нестыковки фактов, либо вообще отсутствие каких-либо доказательств.

«Случай с подрывом газопровода – это тест на тот уровень безумия, идиотизма информационного, до которого может докатиться Запад. Если даже в этом случае, когда все понимают, что атакована российская газотранспортная система, российская труба, пусть даже и в водах натовских. Если они даже в этих условиях умудряются обвинить Росию: «Россия – сама себя обстреливает», то западное общество готово к принятию любой чуши без всяких доказательств. Ничего им больше доказывать не нужно. Вы же знаете, до чего договорилась норвежская газета «Aftenposten»? Задают вопрос: «Не повод ли атака на газопровод к применению пятой статьи Устава НАТО?». Наши газопроводы атакованы, а оказывается, что «Северный поток» – это «натовский объект», из-за которого можно применять пятую статью Устава НАТО и защищать коллективно НАТО. Это уровень ниже плинтуса! Дальше можно обвинять Россию в чем угодно», – констатировал Корнилов.