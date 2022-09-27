Диверсия на «СП-2» только подогреет массовые протесты в Германии – депутат Бундестага

Если бы правительство Германии, учитывая особое экономическое положение страны, запустило «Северный поток-2» даже временно, то немцы бы увидели, кто виноват в росте цен и снижении уровня жизни.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил член комитета Бундестага ФРГ по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телеведущая Ольга Скабеева спросила, действительно ли митинги с российскими флагами проходят в той части Германии, где находится точка выхода «Северного потока-2».

«То есть одно с другим как-то связано, и люди, в первую очередь, требуют запуска «Северного потока-2». Что в этом контексте у вас происходит? Как-то можете прокомментировать эту диверсию (одновременном разрушении трех ниток газопровода – ред.)? Мы прекрасно понимаем, что теперь запустить уже не получится», – уточнила Скабеева.

«Это действительно мера, которая говорит о том, что желание запустить «Северный поток» становилось всё реальней и реальней, всё больше и больше митингующих. И политиков, и с моей стороны шли запросы в Бундестаг – почему бы нам, определив реалии сегодняшнего времени – это особое положение, и в результате этого особого положения принять особое решение, давайте временный пуск. Мне было важно, чтобы люди услышали этот посыл, что те проблемы, которые созданы у нас сегодня в стране, это проблемы, созданные искусственно нашим политическим истеблишментом. Если мы примем решение даже на временный запуск, и люди увидят падение цен, отойти от этого направления будет больше невозможно. Вот, чтобы этого не произошло, было принято такое решение, если демонтаж и национализация трубы – это выходит за все рамки международного права, это грабёж. Хотя к этому не привыкать России. Но этот случай ставит полностью под удар экономику Германии. И это то, что я всегда говорил – поставьте во главу угла разрушение немецкой экономики, тогда логически всё будет понятно, что происходит. Если это убрать, то логики во всех решениях нашего правительства нет. Кому-то очень важно завалить ведущую экономику ЕС, чтобы ввергнуть эту территорию в хаос» – ответил Гердт.

«Кто же этот кто-то, тихонечко произнесём – Вашингтон. Насколько массовые эти забастовки?», – спросила ведущая.

«Движение набирает обороты очень сильно по всем параметрам. В понедельник собираются люди. Восьмого сейчас мы выезжаем все в Берлин, мы рассчитываем, что около двух миллионов, минимум, будет сейчас людей в Берлине, если не больше. Это движение уже не остановить, в него включены левые и правые партии, включены, просто – народные движения внепартийные, к ним присоединяются сейчас и те, которые нас очень сильно критиковали, теперь они понимают, что наши предсказания, которые мы говорили, они сбываются. Надо теперь плечом к плечу подняться, чтобы создать прецедент для отставки правительства. Думаю, это правительство не доживёт до конца своего срока, это однозначно. Из них сделали козлов отпущения», – резюмировал немецкий политик.