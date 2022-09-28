Диверсия на «СП-2» войдёт в историю как начало экономической войны США и Британии против Европы

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Утверждения, что в диверсии с подрывами газопровода «Северный поток» главный выгодополучатель США – не до конца верные, если вспомнить экономические аппетиты Великобритании в отношении Европы.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начиная с середины 90-х англичане, публиковали один анализ за другим, как разорвать российско-германское газовое партнёрство. В этом случае, говорили они, немецкая экономика крепко просядет. Они не будут больше кричать, что они ведущая экономика ЕС. А роль ведущей экономики ЕС кому перейдёт? Соединённому королевству, естественно. Дальше пойдут инвестиции в Северное море, снова в энергодобычу Северного моря. Снова пойдут инвестиции в Британскую угольную промышленность, которая парализована со времён Тэтчер, с 84-го года. То есть Британия вернёт себе первенство в ЕС», – объяснил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко.

Его слова подтвердил депутат Госдумы Юрий Афонин, напомнив, что для англосаксов уничтожение Европейских ресурсов – обычная практика.

«Дата 27.09.2022 года когда-то войдёт в учебники истории, как начало открытой экономической войны между США, англосаксами – против Европы. Причём похожие события, только в несколько другом военном ключе, были в годы Великой отечественной войны», – сказал депутат.

«А мы тут причём? Англосаксы против Европы. Что это такое? Пусть воюют», – отметил телеведущий Евгений Попов.

«Да, но они в своё время бомбили европейские города, стирая с лица земли, те же англосаксы, американские, английские бомбардировщики. Поэтому ничего удивительного», – закончил мысль Афонин.