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Российские спецслужбы эффективно действуют на психику президента Украины Зеленского и сотрудников его офиса, что приводит к катастрофическим для страны решениям. Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он привёл в пример одну из публикаций в российских СМИ, где говорилось о том, что американские спецслужбы начали искать альтернативные варианты на пост президента Украины. В связи с этим они начали контактировать с такими фигурами, как экс-президент Порошенко, мэр Киева Кличко, глава офиса президента Ермак, экс-главком ВСУ Залужный и бывший спикер Рады Разумков и так далее.

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Швец назвал это полной чушью и абсолютным бредом, но добавил, что «в целом писулька имеет смысл».

«Это удар по легкоранимой психике Зеленского, попытка между этими указанными лицами разжечь подозрения, паранойю. Которая уже имеет место! Результатом этой паранойи стало увольнение Залужного и всей верхушки Украины – это самый мозг, который созрел в тяжёлых условиях двухлетней военной кампании по сопротивлению Мордору. Масса людей погибло, море крови пролито, в результате был приобретён этот бесценный опыт, и потом – секир-башка, и вся эта голова отрубается», – заявил предатель.

«Гитлер так не делал, Сталин во время Второй мировой войны так не делал! А вот эта паранойя привела к тому, что руководитель офиса и его начальник президент вот это совершили», – негодует Швец, называя это «диверсией невероятных масштабов»..