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Второй за несколько дней подрыв железнодорожных путей произошел сегодня в Брянской области в районе станции Снежатьская.

Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава», – написал Богомаз в блоге.

На РЖД подтвердили факт диверсии.

«Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, открытого горения нет. В настоящее время движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено», – говорится в сообщении.

Baza утверждает, что в результате диверсии произошел разлив, предположительно, серы и селитры. Также среди упавших вагонов есть пустые и с металлоломом.

«Как раз к переговорам о зерновой сделке нормально будет!» – иронизирует уехавший из Киева адвокат Валентин Рыбин.

Обозреватель Юрий Баранчик считает, что Россия должна симметрично ответить на рельсовую войну, начатую Украиной.

«То есть, укропский режим может вести рельсовую войну, а мы по каким-то причинам нет? Может, по тем же самым, по каким и центры принятия решений уже больше года уничтожить не можем? Или у нас спецов нет, все в танковые биатлонисты переквалифицировались? Ведь понятно, что сегодня в Брянской, а завтра и пошло, и поехало по остальным. Честно говоря, не понимаю, что происходит», – написал он.

«На территорию Брянщины удобно ходить через чащи Полесья, что тянется от Польши через Украину-Малороссию и Белую Русь до Калужской области. Идет диверсионно-психологическая война на полный подрыв авторитета Кремля в РФ. Вас же предупреждали: либо блиц-победа, либо затяжная война, равносильная поражению», – нагнетает публицист Максим Калашников.

Военкор Герман Куликовский призывает к ужесточению мер против граждан, сочувствующих Украине.

«Высокая активность украинских террористов (2 подрыва ж/д полотна в Брянской области) может быть частично купирована усилением на порядок наказания той категории граждан, что сочувствуют хохлу, маскируя все это под лозунги «нет войне». Именно такие товарищи помогают работать на нашей территории специалистам из ГУР, достаточно вспомнить манду Трепову, притащившую бомбу Владлену. И да, любых защитников лиц данной категории необходимо рассматривать как пособников террористов. Жесточайшее наказание за любое содействие хохлу, от расклейки «безобидных» листовок, до укрытия у себя непосредственных исполнителей, иначе нельзя. Думаете жестоко? Израиль так не думает. Да и США тоже», – пишет Куликовский.

«Украина под руководством НАТО проводит теракты в России уже чаще, чем ежедневно. Почему на преступные теракты Россия не проводит легитимные диверсионные акции также ежедневно? Этот вопрос задается уже более года, и на него так и нет ответа. Все равно ведь Россию уже обвинили во всем. И как можно победить, не отвечая ударом на удар?» – возмущается политолог Сергей Марков.