Диверсия в Мачулищах раскрыта. Чего ждать от разгневанного Лукашенко

На десятый день после попытки диверсии на военном аэродроме в Мачулищах белорусское руководство, наконец, прервало затянувшуюся паузу и прокомментировало произошедшее. Причем сделал это лично Лукашенко. После этого инфоповоды снова посыпались как из рога изобилия. КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело, по государственному телевидению показали пойманного диверсанта, а причастные к его поимке получили государственные награды.

Обычно такие затянувшиеся паузы не идут на пользу дела. В информационных войнах лучше не отдавать инициативу противнику. Но этот случай – одно из исключений. За десять дней государственного молчания руководитель группировки перешедших на сторону оппозиции бывших белорусских силовиков BYPOL Александр Азаров, взявший на себя ответственность за инцидент, несколько раз выставил себя на посмешище, меняя свою версию произошедшего. Антуража добавили конкуренты Азарова по змагарскому серпентарию, которые даже в ангажированных оппозиционных медиа уже откровенно потешались над ним.

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Сейчас версия, озвученная Лукашенко, выглядит наиболее логичным и правдоподобным – из того, что было сказано по поводу атаки на Мачулищи за эти дни. Никаких «партизан» из плана «Перамога» не было и в помине. Непосредственным исполнителем оказался диверсант, завербованный СБУ еще в 2014 году и прошедший хорошую подготовку, задержаны также – 20 его подельников, которых он сразу же сдал, остальным удалось сбежать за границу.

В версию с «партизанами» BYPOL я не верил изначально. Структура эта сейчас по большей части виртуальная и существует для легендирования деятельности украинских и западных спецслужб в Белоруссии, а также для сбора грантов и донатов на нужды оппозиции. Если бы у Азарова действительно были высококлассные диверсанты, способные не один день успешно испытывать на надежность охрану военного аэродрома и сажать дрон прямо на сверхдорогой самолет, мы бы уже жили в другой стране. Но BYPOL фактически бездействовал больше года, периодически рассказывая небылицы про сотни тысяч «партизан» в плане «Перамога» и публикуя информационные вбросы, авторство которых вполне могло принадлежать и – тем же иностранным спецслужбам.

Если бы за сверхнаглой попыткой теракта действительно стоял Азаров и его люди – в их интересах было с самого начала рассказать все, как было, а не изворачиваться, придумывая один фейк за другим. Скорее всего, реальные украинские организаторы держат Азарова на голодном информационном пайке, справедливо полагая, что в его окружении кишмя кишат агенты белорусских спецслужб, да и к самому Азарову, в свое время висевшему на доске почета в белорусском ГУБОПиК, доверия тоже немного.

Разумеется, сейчас и украинская сторона в лице МИД и Михаила Подоляка, и белорусская оппозиция старается всячески отрицать причастность Украины к инциденту в Мачулищах, но Лукашенко оказался более убедительным. В пользу того, что белорусский президент был искренним, говорят и его эмоции. Да, Лукашенко – человек горячий и порой бывает не сдержан на язык, но по отношению к украинскому коллеге он старался быть дипломатичным даже тогда, когда отношения между государствами уже давно лежали в руинах.

Всего неделю назад он называл Зеленского человеком «неплохим, но очень неопытным» и призывал договариваться с украинскими военными без предварительных условий. Сейчас недавний «неплохой человек» трижды был назван «гнидой». Эмоциональная реакция понятна. Белорусскому президенту брошен вызов.

Вся политика Лукашенко в последние годы была направлена на установление безраздельного контроля над ситуацией в стране. И, когда эта цель была, можно сказать, достигнута, вдруг появился диверсант с двумя дронами, показательно унизил белорусских силовиков в нескольких километрах от Минска.

Диверсанту теперь не позавидуешь. В мае прошлого года в белорусский УК внесли поправки, позволяющие приговаривать к смертной казни за покушение на совершение акта терроризма в составе организованной группы. Факт покушения на теракт – налицо. Наличие организованной группы из более, чем 20 человек – тоже. До сих пор в Белоруссии не расстреливали за преступления, имевшие политическую окраску. Но этот случай может стать первым. Во-первых, преступник – чужой. Не белорусский гражданин, а иностранный диверсант. Во-вторых, такое публичное унижение белорусской армии Лукашенко вряд ли простит.

Еще одним следствием диверсии в Мачулищах станет еще один виток зачистки. Невежливые люди из силовых структур уже начали приходить ко всяким стрелкам и пейнтболистам. Помнится, незадолго до 2020 года эта среда была питательной для взращивания разного рода экстремистов. Нашумевшее дело «Белого легиона» (который оказался не таким уж мифическим, как о том говорили оппозиционные деятели и сейчас вовсю воюет на Украине) было самым громким, но не единственным примером. После провала мятежа они притихли и не подавали признаков политической активности, да и их особо не трогали. Видимо, теперь возьмутся и за них.

Что касается вступления Белоруссии в военную кампанию против Украины – его не будет. По крайней мере, сейчас. Об этом Лукашенко тоже в очередной раз сказал. Он может произносить резкие и воинственные речи, но реально воевать не хочет категорически.