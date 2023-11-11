Диверсия: В Рязанской области под откос пустили 19 вагонов

Михаил Рябов.  
11.11.2023 09:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Диверсии, Происшествия, Россия, Транспорт


В результате диверсии утром в Рязанской области сошли с рельс 19 вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

«Сегодня в 07:12 на перегоне Рыбное – Блок пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошёл сход 19 вагонов грузового поезда. В результате инцидента незначительные травмы получил помощник машиниста, для оказания помощи ему вызвана бригада медиков. Угрозы экологии нет», – говорится в сообщении.

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В результате диверсии утром в Рязанской области сошли с рельс 19 вагонов грузового поезда,...

На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. Идут восстановительные работы.


Рязанские СМИ сообщают, что буквально перед ЧП на железной дороге жители города слышали звук взрыва – это произошло примерно в 7:06-7:07.

«Оптимизированная под мирное время РЖД с безопасностью явно не справляется. Министерство путей сообщения всегда было полувоенной структурой (на самом деле, гораздо более эффективной, чем армия), учитывая стратегическую важность железных дорог для России. С собственной рембазой, строительством, подготовкой кадров и военизированной охраной», – комментирует радиоведущий Сергей Мардан.

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