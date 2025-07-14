Дивизия террористов готовится к вторжению через Азербайджан

В Баку торжественно встретили самоназванного президента Сирии Ахмед аш-Шараа, который ранее воевал на стороне «Аль-Каиды», а затем возглавил протурецкие прокси, свергнувшие при участии Израиля и Великобритании Башара Асада.

Этот визит представляет на самом деле угрозу республикам Центральной Азии, Китаю и Ирану.

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Помимо экономических задач (Азербайджан намерен поставлять свой газ в Сирию через территорию Турции), в Дамаске надеются на посредничество Баку в деле установления дружеских отношений с Тель-Авивом. Ранее Ахмед аш-Шараа уже делал миролюбивые послания руководству Израиля об «общей судьбе» и необходимости установления «добрососедства», и теперь Ильхам Алиев должен закрепить этот процесс, организовав прямые переговоры с сионистами.

Понятно, что Анкара не могла это сделать напрямую, так как Эрдоган напялил на себя тюрбан султана и «защитника» всех правоверных, а потому не готов раскрывать свои связи с Израилем. Поэтому и вся черновая работа по осуществлению сближения исламских террористов с Нетаньяху возложена на Алиева.

Но есть и серьезнейший фактор, который помимо появления турецкой военной базы вблизи Баку, создаёт экзистенциональную угрозу не только Москве, но и Пекину, являясь прологом для дестабилизации всей Центральной Азии. Это наращивание военного сотрудничества с сирийскими турецкими прокси.

Именно боевики Ахмед аш-Шараа могут быть направлены по задумке Лондона и Анкары через Азербайджан для ведения войны с «неверными» на территорию ЦА, а через них уже в приграничные регионы России и Китая под видом тюркских «повстанцев».

Дело в том, что пару месяцев назад выходцы из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и уйгуры из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, воевавшие на стороне исламистов в Сирии, были сведены в новую 84-ю дивизию новых правительственных войск.

В подразделении может быть до 15 тысяч идейных боевиков, прошедших опыт боевых действий с армией Башара Асада. Они вполне могут применить свою практику против не нюхавших пороху войск новых членов Организации тюркских государств (ОТГ), если те вдруг проявят нелояльность к новоявленному султану или если так нужно будет Лондону для превращения ЦА в регион сплошного хаоса в целях создания постоянного очага напряжения на рубежах России, Китая и Ирана.

Ведь устрашающее заявление Касым-Жомарта Токаева о 20 тысячах исламских террористах, которые якобы в январе 2022 года устроили беспорядки в РК, могут стать в ближайшей перспективе явью в лице боевиков 84-й дивизии, повторив в республике уже сирийский сценарий. Особенно это станет актуальным после возможного выхода Казахстана и Киргизии по примеру Армении из ОДКБ, когда формально российский военный зонтик перестанет над ними функционировать.

Поэтому Дамаск по заданию Анкары и Лондона усиленно готовит 84-ую дивизию, заранее обдумывая такую перспективу для распространения очага войны уже и в тюркоязычные субъекты РФ и КНР. И на этом фоне самоубийственным воспринимается усиление военного блока ОТГ, когда подразделения ВС Казахстана, Узбекистана и Киргизии участвуют в совместных учениях с армией Азербайджана и имеющим ядерное оружие Пакистаном.

Так, 9-10 июля состоялись последние учения частей Азербайджана и Казахстана «Тарлан-2025» именно по активному применению БПЛА на театре боевых действий, когда стороны активно осваивали опыт ВСУ. Ещё ранее 7-19 июня на базе в Актау и в казахстанском секторе Каспийского моря прошли военно-морские учения «Каспийский бриз – 2025» с участием подразделений ВМС Казахстана и Азербайджана. А уже в сентябре на совместные учения вблизи Баку отправят свои части Астана, Ташкент, Анкара, Бишкек, а также Исламабад.

То есть из членов ОТГ сейчас открыто лепят прокси НАТО, хотя тут же в качестве «союзников» у них уже служит целая дивизия исламских террористов из числа граждан этих республик. И никто из них не требует от Анкары и Дамаска роспуска соединения бывших членов «Аль-Каиды».