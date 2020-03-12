Дизайнер Лебедев прославил Приднестровье до Ледовитого океана
Российский дизайнер Артемий Лебедев разрешил всем желающим использовать логотип Приднестровья, который разработала его студия, но который был отвергнут властями непризнанной республики.
Об этом он сообщил на своем youtube-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пожалуйста, печатайте майки, создавайте сувениры. Логотип людям очень нравится. Приглашаю вас скачать его и наслаждаться. А заодно приглашаю вас приезжать в Приднестровье. Там просто хорошо. И черная икра есть», – заявил Лебедев.
Телеканал ТСВ уточняет, что применять изображение в коммерческих целях можно только с разрешения правообладателя – министерства экономики ПМР. Логотип уже использовала для форменных маек тираспольская команда интеллектуальной игры. Она использовала и слоган, придуманный Лебедевым: «От создателей СССР».
После того, как Лебедев опубликовал свой ролик, Приднестровье поставило новый рекорд по запросам в «Гугл». Больше всего запросов было из Ямало-Ненецкого округа и Ханты-Мансийска.
Напомним, логотип не устроил руководство Приднестровья, потому что президент ПМР Вадим Красносельский очень хотел, чтобы на эмблеме присутствовал силуэт памятника Суворову, установленного в Тирасполе.
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