Дизель не пахнет, зима на пороге: европейцы наращивают поставки топлива из России

21.11.2022  13:37 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, ЕС, Россия, Торговля, Энергетика


Европа резко нарастила импорт российского дизельного топлива, спеша успеть до вступления 5 февраля в силу запрета ЕС на поставки нефтепродуктов из России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет агентство «Рейтерс».

Европа резко нарастила импорт российского дизельного топлива, спеша успеть до вступления 5 февраля в...

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Так, по словам старшего рыночного аналитика энергетической аналитической компании Vortexa Памелы Мангер, загрузка российского дизельного топлива, предназначенного для региона хранения Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA), выросла до 215 000 баррелей в сутки с 1 по 12 ноября, что на 126% больше, чем в октябре.

Кроме того, статистика показывает, что дизельное топливо из России составило 44% от общего объема импорта дорожного топлива в Европу в ноябре по сравнению с 39% в октябре.

Отмечается, что Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива на континенте.

 «ЕС должен будет обеспечить около 500-600 тысяч баррелей в день дизельного топлива, чтобы заменить российские объемы, замещение будет поступать из США, а также к востоку от Суэца, в первую очередь из Ближнего Востока и Индии», — обращает внимание энерегтический эксперт Юджин Линделл.

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