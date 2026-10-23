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Россия сумела найти более дешевую замену своим высокоточным ракетам.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил секретарь оборонного комитета ВР полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские понимают, что у них есть суперсовременные ракеты типа «Искандер», «Калибр», другие гиперзвуковые ракеты. И они очень дорого стоят – за миллионы долларов. Конечно, они понимают, что они не смогут покрыть всю Украину такими дорогими ракетами, хотя и современными. И, конечно, в них учтены большинство современных технологий. Они и в РЭБ могут летать, маневры делать, скорости большие или еще, но еще раз говорю: это очень дорого даже для такой страны, как РФ», – сказал Костенко.

По его словам, исходя из этих соображений, русские нашли более дешевые средства для постоянных ударов – в виде реактивных дронов.