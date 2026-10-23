«Дёшево и регулярно»: полковник СБУ встревожен новой угрозой от русских дронов
Россия сумела найти более дешевую замену своим высокоточным ракетам.
Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил секретарь оборонного комитета ВР полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Русские понимают, что у них есть суперсовременные ракеты типа «Искандер», «Калибр», другие гиперзвуковые ракеты. И они очень дорого стоят – за миллионы долларов. Конечно, они понимают, что они не смогут покрыть всю Украину такими дорогими ракетами, хотя и современными.
И, конечно, в них учтены большинство современных технологий. Они и в РЭБ могут летать, маневры делать, скорости большие или еще, но еще раз говорю: это очень дорого даже для такой страны, как РФ», – сказал Костенко.
По его словам, исходя из этих соображений, русские нашли более дешевые средства для постоянных ударов – в виде реактивных дронов.
«Конечно, это будет угроза. Они точно не смогут их очень быстро масштабировать через несколько месяцев, но нам уже сейчас нужно думать, как мы будем этому противостоять.
Я думаю, единственное, что может быть – это, конечно, ракеты «воздух – воздух» или ракеты «земля – воздух».
Я знаю, что наши конструкторские бюро сейчас этим занимаются. Очень, очень много работы проводится, проходят испытания, но нужно двигаться быстрее. Поэтому еще раз говорю: бороться надо, но угроза действительно есть», – тревожится Костенко.
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