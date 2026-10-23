«Дёшево и регулярно»: полковник СБУ встревожен новой угрозой от русских дронов

Игорь Шкапа.  
23.10.2026 19:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 629
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия сумела найти более дешевую замену своим высокоточным ракетам.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил секретарь оборонного комитета ВР полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сумела найти более дешевую замену своим высокоточным ракетам. Об этом в эфире ток-шоу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Русские понимают, что у них есть суперсовременные ракеты типа «Искандер», «Калибр», другие гиперзвуковые ракеты. И они очень дорого стоят – за миллионы долларов. Конечно, они понимают, что они не смогут покрыть всю Украину такими дорогими ракетами, хотя и современными.

И, конечно, в них учтены большинство современных технологий. Они и в РЭБ могут летать, маневры делать, скорости большие или еще, но еще раз говорю: это очень дорого даже для такой страны, как РФ», – сказал Костенко.

По его словам, исходя из этих соображений, русские нашли более дешевые средства для постоянных ударов – в виде реактивных дронов.

«Конечно, это будет угроза. Они точно не смогут их очень быстро масштабировать через несколько месяцев, но нам уже сейчас нужно думать, как мы будем этому противостоять.

Я думаю, единственное, что может быть – это, конечно, ракеты «воздух – воздух» или ракеты «земля – воздух».

Я знаю, что наши конструкторские бюро сейчас этим занимаются. Очень, очень много работы проводится, проходят испытания, но нужно двигаться быстрее. Поэтому еще раз говорю: бороться надо, но угроза действительно есть», – тревожится Костенко.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Дёшево и регулярно»: полковник СБУ встревожен новой угрозой от русских дронов

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора