Дёшево и убого: «Изгнание» Сороса у посольства США в Киеве

25.11.2020, Киев, Тимур Комаров

Во вторник «Оппоплатформа – за жизнь» провела под американским посольством в Киеве «акцию протеста против внешнего управления». По сути, эта клоунада под аккомпанемент экс-боевика АТО, а ныне соратника Виктора Медведчука и депутата Ильи Кивы — наглядное пособие, как не должна работать оппозиция.

Сообщается о трех тысячах участниках акции. С таким количеством людей можно проводить действительно серьезные мероприятия. Но ОПЗЖ идет другим путем…

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Если бы хотя бы треть участников Кива привез в этот день в Харьков, под Киевский районный суд, можно было бы говорить о серьезных оппозиционных намерениях. Ведь именно в это время здесь спускалось на тормозах дело против боевиков Нацкорпуса, участвовавших в нападении на автобус под Харьковом в августе этого года.

Напомним, что пострадавшими были как раз представители общественного движения «Патриоты — За жизнь» Ильи Кивы. Они были покалечены боевиками Нацкорпуса, получив, в том числе, и огнестрельные ранения.

20, 23 и 24 ноября Киевский районный суд освободил из СИЗО полтора десятка членов Нацкорпуса, расстрелявших автобус. Причем, по горячим следам преступления арестованы были далеко не все участники нападения, а лишь меньшая их часть. Теперь и этим боевикам изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест, поскольку статья переквалифицирована с «покушения на убийство» на «хулиганство».

Но Илья Кива решил геройствовать не в Киевском райсуде Харькова, а под стенами американского посольства в Киеве. С синими флагами ОПЗЖ и бесплатным цирком.

Размахивание партийными флагами и гремучие речи перед посольством США — «тактические наработки», от которых веет Партией регионов, но в период ее пребывания у власти. При всех многочисленных претензиях к «регионалам», всё же надо отдать им должное: в свой оппозиционный период при Ющенко они вели куда более осмысленную деятельность, чем члены ОПЗЖ.

В своем «креативе» под американским посольством организаторы митинга косплеят самые тупые акции свидомых фриков. Вывести три тысячи человек — и ради чего? Показать им, как хлопец в маске Сороса таскает на поводке дивчину-Украину.

Ах, да, руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский (он же генеральный продюсер телеканала «112 Украина») утверждает, что креатив мог быть и поярче. Но помешали полторы тысячи силовиков, охранявших посольство. Они, якобы, не допустили на митинг 500 сторонников ОПЗЖ под надуманным предлогом. Более того! Марчевский пишет в своем блоге: «У меня из рук около 50 бойцов спецподразделения ТОР, с применением грубой физической силы, вырвали чучело Сороса. Кстати, так и не вернули его».

Гвозди бы делать из этих людей! Полсотни спецназовцев тянут-потянут чучело Сороса, как репку, из рук былинного богатыря, стоящего во главе ОПЗЖ. Его бы энергию — в немирных целях.

Пока перед участниками митинга выступали ораторы, дивчина-Украина периодически издавала истошные вопли, изображая невыносимые страдания, которые причиняет ей БДСМщик в маске Сороса…

Кива в кепке говорил минут десять. Цитировать не стану. Потому что в данном случае не важно, что говорит, а важно, кто говорит. Даже если Кива озвучивает правильные месседжи, то они нивелируются самим персонажем… Свою речь он закончил словами: «Мы победим». Кто бы сомневался? И члены Нацкорпуса, освобожденные в Харькове, подтвердят…

Но не будем так уже придирчивы к участникам оппозиционного мероприятия.

Вот, например, нардеп Александр Колтунович точно высказывался о нынешнем положении Украины: «На нас зарабатывают, и из нас же выжимают все соки». Дескать, в три раза меньше продаем товаров, чем покупаем. Всё правильно. Но место для жалоб выбрано не совсем то. Такое положение вещей устраивает американское посольство. Оно для того и работает, чтоб у них покупали в три раза больше, чем продаем. Но жаловаться и протестовать — это разные действия.

«Нам сюда продают уголь, из Пенсильвании везут, а наши шахты в Донецкой, Луганской, Волынской, Львовской областях не загружены», — продолжает Ковтунович. Жалуется, что мы закупаем тепловозы у американской корпорации General Electric, вместо того чтоб обеспечивать рабочие места на собственных машиностроительных предприятиях.

Но зачем это рассказывать американскому посольству? Отчитаться, что Украина прилежно выполняет рекомендации белого господина? Или уверить Кристину Квин в том, что посольство США плодотворно работает? С такими речами здесь могли бы выступать Мустафа Найем и Сергей Лещенко, Петр Порошенко и Владимир Зеленский — в расчете на то, что белый господин даст им за это медаль.

Нардеп из ОПЗЖ возмущается повышением тарифов. Праведное возмущение. Но опять же — место выбрано не очень удачно. Из окон американского посольства на эту акцию смотрят с недоумением: то ли туземцы с флагами пришли за бусами, то ли обкуренные артисты «95 квартала» зажигают.

Более логичной была бы другая тактика. Организовывать бессрочные акции под Кабмином и Офисом президента. Блокировать трибуну в Верховной Раде. Устраивать депутатские «голодовки на граните», если в парламенте ничего не смогли добиться. Отправить молодежное крыло ОПЗЖ на осаду дома премьера Шмыгаля и там задавать вопросы о повышении тарифов. А заодно заехать к активисту Шабунину — спросить, какого чёрта он натравливает майдаунов на дом судьи Конституционного суда. Так действует оппозиция. Не, не слышали? А, ну тогда развлекайте работников посольства США…

Выступает нардеп из ОПЗЖ Виктор Черный: «Я пришел сюда обратиться к американскому народу! Я хочу донести к американскому народу информацию о том, что на самом деле делается за стенами этого здания последние несколько лет». И что же он сообщил американскому народу? Что в стенах этого посольства собирались лидеры майдана. Ну зашибись теперь! Американский народ прозрел со страшной силой. Особенно прозрели стены посольства США, которым Черный рассказал, что здесь собирались украинские марионетки.

«Великий народ Америки! Вы должны знать, что делают ваши чиновники!». На половине выступления Черный, наконец, перешел к претензиям. Говорит, что институты гражданского общества представлены в основном только соросовскими структурами. Ну есть такое. Но если государство бережет себя, то они либо запрещает эти структуры, либо создает что-то в противовес. А жаловаться американскому посольству на эти структуры — мероприятие сомнительное и даже пустое.

Но Черный решил высказаться до конца: «Всеобщее избирательное право не дает возможности понять человеку, за кого ж он конкретно голосует… Поэтому мы получаем то, что получаем в последнее время». Это было совсем смешно. ОПЗЖ с ее телеканалами не может объяснить избирателю, за кого он голосует? И жалуется на это Кристине Квин? Но главе миссии США и одного Шабунина хватает. Утирать сопли еще и оппозиционерам — этого она не потянет.

В общем, косноязычно сформулировав, что с институтом гражданского общества и с избирательным правом на Украине не всё в порядке, нардеп Черный вывернул к свету: «Поэтому я сюда пришел, чтоб обратиться к американскому народу, который наверняка не знает и не понимает, что происходит за границами США». Вещал невразумительно, но пафосно. Голос нардепа как бы обещал, что сейчас последует хорошо забытое: «Свободу Анжеле Дэвис!» Или на худой конец: «Свободу Джулиану Ассанжу!».

Но нардеп Черный опять вывернул к свету: «Мы желаем вам процветания! Главное, нас не трогайте. Мы сами будем идти нашим светлым путем». Спасибо, дорогой! За три минуты этого выступления мы будто в пионерское детство вернулись.

Может быть, оппозиционер Черный чересчур перетрухал под американским посольством. Шутка ли, там полсотни голодных спецназовцев набрасываются на чучело Сороса. Но у себя в блоге нардеп высказался уже более твердо и резко (хотя опять же чересчур пафосно): «Это лишь маленький шаг на пути к свободе и независимости от западно-сатанинского ига. Хватит слушать ложь и верить в светлое будущее с теми, кто ведет нас к вымиранию и нищете. Если мы хотим состояться как нация, мы должны разорвать соросовские оковы и очистить страну от паразитов».

Скажи это Черный во время митинга — дивчина с поводком, которую истязал «Сорос», должна бы была обнять нардепа и плакать…

Завершал представление руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский (тот, у которого спецназовцы забрали чучело Сороса): «Я не хочу напоминать ни про американские биолаборатории на территории страны, ни про абсолютно стопроцентное внешнее управление». Кстати, напрасно ОПЗЖ не хочет напоминать про американские биолаборатории. Более того: лучше бы эти три тысячи человек пикетировали какую-нибудь биолабораторию.

Но говорить — не мешки ворочать. Устроители митинга предпочитают дешевый пиар по-легкому.

Глава молодежного крыла ОПЗЖ обращается к участникам митинга: «Я хочу задать один простой вопрос: а может, то, что вы сейчас видите, как этот человек таскает нашу страну и держит ее на коротком поводке, — может, пора заканчивать с этим? Пора?». Ему отвечают, как на школьном утреннике: «Да-а!» Марчевский голосом Деда Мороза: «Я тоже считаю, что пора». Ай, молодца! Марчевский зовет Киву в кепке. И Кива в кепке прогоняет «Сороса» в маске. Дивчина-Украина освобождена. Оппозиционное мероприятие завершено.

Дёшево и убого.