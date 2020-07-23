23.07.2020, Киев, Игорь Петров

В Европе в этом году ощущается нехватка рабочих рук сезонных трудовых мигрантов, собирать урожай некому, поэтому фрукты и ягоды не дешевеют летом и в Украине, где многие фермеры продают их в Европу.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дешевой клубники мы в этом году не попробовали и уже не попробуем. Так же, как и не будет дешевых овощей и фруктов в этом году. в то же время, рост цен довольно умеренный – давайте посмотрим, какая инфляция была за этот год.

На инфляцию влияют прежде всего коммунальная инфляция, цены на коммунальные услуги, и продуктовая инфляция. В этом году потребительская инфляция – немного больше 2% по данным государства. Скорее всего, цены росли немного быстрее, в районе 3,5%. Это не так существенно. В то же время, мы видим, что в этом году все продукты летом не дешевеют или дешевеют не так сильно, как мы привыкли.

И дело не только в погоде и пандемии. Цены в Украине уже давно не подстраиваются только под украинцев. Мы в нашей ассоциации уже три года как пришли к выводу, что большую часть продуктов мы покупаем по европейской цене.

Два года назад мы выяснили, что многие продукты мы покупаем по ценам выше европейских, а сегодня я уверен, что уже больше половины продуктов у нас дороже чем, например, в Варшаве. Поэтому то, что европейцы не могут собрать у себя урожай из-за нехватки рабочих рук, влияет на то, что цены остаются высокими.

Мы не видим низких цен, например, на клубнику потому что в Европе некому собирать ягоды», – закдючил Алексей Дорошенко.

Ометим, что российский продовольственный рынок способен поглотить всю украинскую плодово-овощную продукцию без остатка, однако киевский постмайданный режим взял курс на бесплодную конфронтацию с Россией.