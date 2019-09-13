Длинная рука Портнова дотянулась до освобожденных украинских моряков

13.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Следователи Государственного бюро расследований начали допрашивать освобожденных 7 сентября украинских военных моряков по делу о “Керченском инциденте”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на странице в Twitter написал адвокат моряков Николай Полозов.

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“В эти дни в Киеве следователи ГБР (Государственное бюро расследований) начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о “Керченском инциденте”, возбужденному по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Януковича Портнова А.В.”, – сообщил адвокат.

Отметим, что ГБР открыло уголовное дело на Порошенко из-за инцидента в Керченском проливе.

Напомним, сегодня утром экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в ГБР. По словам Порошенко, следователи спрашивали его о моряках в Керченском проливе.