13.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Криминал, Политика, Спецслужбы, Украина
Просмотров:

Длинная рука Портнова дотянулась до освобожденных украинских моряков

Следователи Государственного бюро расследований начали допрашивать освобожденных 7 сентября украинских военных моряков по делу о “Керченском инциденте”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на странице в Twitter написал адвокат моряков Николай Полозов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“В эти дни в Киеве следователи ГБР (Государственное бюро расследований) начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о “Керченском инциденте”, возбужденному по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Януковича Портнова А.В.”, – сообщил адвокат.

Отметим, что ГБР открыло уголовное дело на Порошенко из-за инцидента в Керченском проливе.

Напомним, сегодня утром экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в ГБР. По словам Порошенко, следователи спрашивали его о моряках в Керченском проливе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть