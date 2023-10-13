Длительный конфликт на Ближнем Востоке выгоден России – военкор

Анатолий Лапин.  
13.10.2023 10:58
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Россия, Украина


Чем дольше будет продолжаться конфликт в Израиле, тем лучше для России, потому что это оттягивает ресурсы Запада, предназначавшиеся для Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чем дольше будет продолжаться конфликт в Израиле, тем лучше для России, потому что это...

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По словам Коца, растягивание предназначавшейся западной помощи на Израиль открывает окно возможностей для дальнейшего контрнаступления России.

«Поддержка Израиля Соединенным Штатам будет стоить денег, деньги эти надо будет откуда-то брать. Я думаю, что брать их будут как раз из той же кубышки, из которой отслюнявливают деньги на помощь Украине. Поэтому как бы это цинично не звучало, но чем дольше будет идти конфликт на Ближнем Востоке, тем это выгоднее для нас.

Да, звучит страшно, да, цинично, да, там будут гибнуть мирные жители, но это ослабит ту поддержку, которую оказывает сейчас Запад Украине, и это откроет перед нами окно возможностей с помощью которого мы перейдем в свое контрнаступление», – заявил Коц

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