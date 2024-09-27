Для армии РФ нашлись ещё полмиллиона бойцов, «вызывающих восторг»

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Российское руководство должно задуматься о широком наборе в армию заключённых, которые уже показали образец героизма при освобождении Артёмовска.

Об этом на канале «Красная линия» заявил российский военный эксперт, полковник запаса Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что бы ни говорили, а эти люди [ЧВК «Вагнер»] показали образцы героизма. И даже вот эти люди, которые сидели в тюремных камерах, а попав на линию боевого соприкосновения и превратившись в штурмовиков, сегодня их тактику берут на вооружение наши кадровые военнослужащие. И мы не должны забывать, что именно те люди из тюремных камер, многие из них возвращались домой в гробах, а некоторых в орденах. И об этом тоже надо говорить. Власть наша боится поднимать вопрос об очередной мобилизации. Хотя, когда петух в задницу клюнет, будет очередная мобилизация. Пока такой необходимости нет. Но если государство не способно создать полноценную армию со штатами и так далее, оно вынуждено, как говорится, использовать «левые ресурсы». Да, возможно, нехорошо, что там их выводят из-под уголовной ответственности. Но то, что эти люди сделали в рядах «Вагнера», это вызывало восторг даже у руководства, в Кремле вызывало, у министерства обороны вызывало восторг», – сказал Баранец.

«Я все равно думаю, если человек, которому дали 10-15 лет, и если ему говорят: «Вася, хочешь, иди на свободу, иди в окопы, повоюй, пожалуйста, искупи кровью», то тут возникает вопрос, а может это неплохо? Наша армия тогда бы пополнилась еще полумиллионной армией тех, кто сегодня видит окно в клеточку. Если уж армии не хватает нормальных штыков, а ей не хватает…», – добавил он.