Для Байдена потеря Тайваня страшнее поражения на Украине – Золотарев

Команда президента США Джо Байдена пополняется поборниками концепции поворота к Азии.

Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только ленивый не говорил, что чуть потеплело в отношениях Пекина и Вашингтона, полгода назад я говорил, что с Америкой колоссальный товарооборот. Он создаёт уникальную ситуацию, когда нельзя действовать друг против друга, не нанося ущерба себе. Другое дело то, что показательное кадровое назначение. Знаете, кто стал новым заместителем госсекретаря? Курт Кэмпбелл. 66-летний специалист по Азии. Кстати, учился в ереванском университете, стажировался в своё время, как раз автор концепции поворота к Азии. По сути, саммит в Сан-Франциско, там 21 страна, но это 40 процентов мировой экономики, на минуточку. Поэтому больше активности, для США более важен Тихоокеанский регион или регион Юго-восточной Азии. Поскольку, допустим, потеря того же Тайваня может создать куда большие геополитические проблемы, чем поражение в Украине или в Афганистане – вот, что говорят поборники этой концепции», – сказал Золотарёв.

По его словам, Киеву же остаётся надеяться на позитивные результаты переговоров президентов США и Китая, поскольку если у Вашингтона появится ещё одна точка напряжения в виде Тайваня, то американским спонсорам уже точно будет не до Украины.

«Да, есть опасения того, что мы можем оказаться в качестве разменной монеты в этом глобальном торге. Но это расхожая конспирология, поскольку я и мои коллеги не владеем всеми этими нюансами. Но понятно одно, что США три конфликта, три горячие точки не потянут, вот это совершенно очевидно. Мы уже видим, как отразилась война на Ближнем Востоке, а если начнётся эскалация ещё в Тихоокеанском регионе вокруг того же Тайваня. То есть, если договорятся о красных линиях, то естественно это позитивно скажется на военных затратах, необходимо же будет выделять ресурсы, если не договорятся, если там ситуация будет накаляться. То есть, понятно, что-то от этих сэкономленных возможностей может перепасть и нам», – добавил политолог.