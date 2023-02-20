Для Балкан пришло время собирать камни

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Природные и политические катаклизмы, обрушившиеся на Балканы, заставляют людей мыслить более прагматично и трезво. Библейское изречение «Время собирать камни», как нельзя более точно отражает общее настроение, преобладающее в регионе.

На фоне трагического землетрясения в Турции и Сирии, получили своё начало невероятные изменения в политическом климате многих стран.

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Так, неожиданно, постоянно нараставшее напряжение между Грецией и Турцией начало переходить в более конструктивное и мирное русло. Взаимная нелюбовь (скажем мягко) этих народов была исторически предопределена. Однако случилось так, что греческие отряды спасателей оказались в Турции одними из первых. Понятно, что дело здесь в географической близости и общей границе, но турки оценили этот шаг с искренней благодарностью.

Встреча министров иностранных дел двух стран в городе Хатай, рядом с Турецко – Сирийской границей, имеет все шансы стать исторической.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, на вопрос греческих СМИ, обсуждал ли он с Никосом Дендиасом, который отправился в Турцию после землетрясения, конкретные шаги по укреплению отношений между двумя сторонами, подчеркнул, что целью визита было в основном выразить свою благодарность за солидарность греческого народа.

«В прошлом мы поддерживали друг друга как соседи. Да, у нас были разногласия и иногда обострения. Однако, как мы обсуждали с Никосом Дендиасом по пути в Хатай, мы должны снизить эскалацию и не ждать новой катастрофы, чтобы работать вместе. Я надеюсь, что наша солидарность во время этого землетрясения будет иметь решающее значение для открытия новой страницы в отношениях с Грецией. Поэтому, как и все соседние страны, мы должны продолжать работать во имя стабильности, экономического развития и мира в нашем регионе», – подчеркнул Чавушоглу.

Вот как комментируют встречу министров греческие СМИ:

«В последнее время отношения между Грецией и Турцией стали «красными», Анкара регулярно совершала выпады и допускала угрозы в адрес нашей страны. Все это было обращено вспять в течение 70 секунд продолжительности землетрясения и под тяжестью невообразимого гуманитарного кризиса, обрушившегося на соседнюю страну».

Турция тем временем приходит в себя после тяжелейшего землетрясения, унесшего, по последним данным, более 40 тысяч человеческих жизней. Ещё около 6 тысяч погибли в соседней Сирии. Разрушения множества зданий, которые по своим техническим характеристикам должны были выдержать напор стихии, заставили турецкие власти заняться поиском виновных.

Турецкие издания сообщают о том, что 131 подозреваемый был арестован в ходе расследований по фактам разрушения или нарушения зонирования зданий в провинциях, пострадавших от стихийного бедствия.

Из подозреваемых арестован 131 человек, в отношении 127 принято решение о применении мер судебного контроля. Конечно, никакие аресты и наказания нерадивых строителей и подрядчиков не вернут погибших людей. Эта масштабная операция призвана обезопасить будущие поколения жителей страны.

Балканы – традиционно сейсмически опасный регион, и соблюдение жестких требований к строительству зданий не прихоть чиновников, а жизненная необходимость.

Все страны, включая, конечно же, и Россию, стремятся помочь туркам пережить катастрофу, отправляя группы спасателей и гуманитарную помощь. Не остались в стороне и американцы. Госсекретарь США Блинкен прилетел в Турцию.

«Было глубоко грустно непосредственно видеть разрушения, причиненные землетрясением в Турции», – заявил он.

Ну, и традиционно, пообещал содействий после своей инспекционной поездки. Как указывают турецкие СМИ, свою «инспекцию», Блинкен начал с прибытия на… военную базу. Возникает ощущение, что именно этот аспект – военный, его интересовал более всего.

В других Балканских странах тоже намечаются позитивные перемены, однако продвижение их происходит при сильном сопротивлении западных союзников. Болгары вздохнули с облегчением, узнав, что включение страны в еврозону и переход с национальной валюты лева на евро откладывается.

Намечавшаяся на 1 января 2024 года, дата вступления в еврозону переносится, как минимум, на год. Об этом заявила министр финансов Болгарии, Росица Велкова.

Не увещевания и предостережения многих экономистов, пусть и на время, уберегли болгар от этого губительного шага. Неминуемый рост цен, снижение, и без того скромного, уровня жизни – только малая часть того, что предрекали специалисты. Причина в том, что депутаты Народного собрания не приняли необходимые законопроекты, а кроме того, страна не соответствует критерию инфляции.

Политический кризис в Болгарии продолжается. Последний из составов Народного собрания так и не смог сформировать правительство и добиться минимального согласия среди его членов. Приняв несколько навязанных руководством ЕС законопроектов, в том числе по отправке вооружений Украине, парламентарии разбрелись готовиться к очередным внеочередным выборам, намеченным на начало апреля нынешнего года.

Перспективы создания и нормального функционирования регулярного правительства в Болгарии после новой избирательной компании, как и прежде, очень туманны.

Пока болгарские политики обмениваются взаимными обвинениями и меряются своими рейтингами, служебное правительство, сформированное президентом Радевым, продолжает работать. Руководство страны обратило свой взгляд на один из самых взрывоопасных регионов полуострова – Косово.

Вице-президент Илияна Йотова посетила районы Гора и Жупа в Республике Косово, где живут люди с болгарским самосознанием и идентичностью.

Представители болгарской общины поддержали идею Йотовой о строительстве болгарских субботне – воскресных школ в районах с компактным населением, где люди имеют болгарскую идентичность.

Болгарская община в Косово, насчитывающая около 15 тысяч человек, официально не признана. В связи с отсутствием ответа на вопрос, внесенный в парламент Косово в 2018 году, петиция об официальном признании болгарской общины была повторена в начале этого года.

«Цель Болгарии состоит в том, чтобы косовские граждане с болгарским самосознанием получили официальный статус сообщества, который даст им больше гарантированных прав и возможностей», – сказала вице-президент Йотова.

Она выразила уверенность в том, что несмотря на сопротивление других этнических групп, будет достигнут хороший результат.

Фактически, речь идет о попытке уберечь от преследований и произвола, пусть небольшую, часть населения этой многострадальной земли. Руководство Сербии, находясь под жестким прессингом Запада, не может эффективно справиться с этой задачей. Действия Софии не остановят косовских сепаратистов и албанских радикалов, но могут дать надежду на сохранение своей национальной идентичности, веры и жизней части населения Косовского края.