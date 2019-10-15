Для Бандеры реальная Украина осталась темным лесом

15.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Лидер ОУН и пособник гитлеровцев Степан Бандера, ликвидированный 15 октября 1959 в Мюнхене советским агентом, никогда не понимал реальную Украину.

Об этом в «Известиях» пишет заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов, напомнивший, что к смертной казни Бандера был приговорен Верховным судом СССР.

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Автор указывает, что в современной Украине Бандера не просто героизирован, но его усиленно и навязчиво превращают в национальную святыню, конструируя миф, который держится на умолчаниях и фантазиях.

«При этом не учитывается главное: Бандера не знал реальной Украины, не представлял ее интересов и потому был обречен на крах. Это очевидно даже, если не вспоминать о террористических «подвигах» лидера ОУН в польские времена и о его участии в нацистских зверствах в годы Великой Отечественной.

По существу, он понимал только родную Львовщину, никогда не входившую в состав Российской империи… Слобожанщина, Левобережье и Новороссия — края, где проживали и проживает львиная доля украинцев, — так и остались для него темным лесом. О жизни подавляющего большинства соотечественников Бандера имел приблизительные, книжные представления», – пишет Замостьянов.

Он также отмечает, что Бандера не бывал в Киеве и Полтав, оставаясь «украинцем-заочником», живущим то в Кракове, то в Мюнхене».

Копия посмертной маски, снятой с лица убитого Степана Бандеры в Мюнхене.

«Иногда его называют «спорной» личностью. Но то, что Степан Бандера был военным преступником — бесспорно. Бандера стремился отстоять для украинцев особую роль в «тысячелетнем рейхе», но шансов на такие преференции не было — и, вероятно, идеолог ОУН осознавал это. Всё ограничивалось кровавыми авантюрами. Никаких здравых планов по формированию украинской государственности он не сформулировал. Да и украинцами он считал только своих фанатичных последователей-боевиков», – резюмирует историк.