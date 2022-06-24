Для бегства из Лисичанска у ВСУ остался один маршрут – «дорога смерти»

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Новости Украины

Под Лисичанском силами ВС РФ и НМ ЛНР взяты под контроль практически все маршруты возможного снабжения или отступления ВСУ.

Об этом в эфире Первого канала заявил помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Котёл – Горское, Золотое, уже вычищен, и силы (ВС РФ и НМ ЛНР – ред.) стремительно движутся к Лисичанску. Говорить о полном блокировании Лисичанска и прилегающих территорий ещё рано, потому что есть одно направление, которое ещё дорабатывается. Взяты под контроль все логистические маршруты, которые у них были для ввоза вооружения, живой силы, продуктов, вывоза раненых, то есть – они перекрыты. Остался промежуток, который ещё не до конца захлопнулся, где они могут просочиться, что они, в принципе, и будут пытаться делать. В направлении Северодонецка у нас очень хорошие результаты, Сиротино почти полностью под нашим контролем, и очень хорошо продвинулись в Вороново. Двигаемся вглубь промзоны Северодонецка», – рассказал командир.

Также он обратил внимание, как за последние несколько дней поменялась риторика украинской стороны.

«Если все эти дни мы слышали, что нас атакуют, штурмуют, в нас кто-то вгрызается, контратакует, отбрасывает, говорили, что никто не собирается [отступать], то сегодня звучит таким образом, что поступила команда отступить, оставить позиции. А на самом деле они сегодня просто констатируют свершившиеся факты. Это уже абсолютно от них не зависящая ситуация. Они уже не могут остановить наше продвижение, и вынуждены говорить, что это их команда, очередная их операция отступить, а потом пойти в контрнаступление. Мы видим эту игру – не смог он сделать, и говорит: а я и не хотел», – отметил Алаудинов.

В то же время в тг-каналах распространяются кадры, как утверждается, с уничтоженного блокпоста ВСУ под Лисичанском. На видео разбитые укрепления и огромная воронка посреди шоссе.

При этом телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на свой источник в Офисе Зеленского сообщает, что утром была новая попытка прорыва из Лисичанска.

«Сегодня утром одна колонна техники пыталась прорваться из Лисичанска на Бахмут, но была полностью уничтожена российской авиацией и артиллерией. Вывести без потерь войска из Лисичанска можно только мелкими группами, а тяжелую технику необходимо уничтожать, чтобы она не досталась врагу», – пишут авторы канала.