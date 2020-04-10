Для Белоруссии деньги оказались дороже, чем граждане

10.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Если белорусский президент Александр Лукашенко не получит гарантий на предмет того, что в самый кризисный момент Россия предоставит финансовую помощь, то он так и не введет карантин.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал политтехнолог Владислав Рогимов, который был пиарщиком Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году.

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Раимов уточнил, что сейчас он приехал в Белоруссию

«Я там также нахожусь в качестве политтехнолога. Визит связан с предстоящими выборами президента Белоруссии, которые намечены на конец лета 2020 года — точнее, на 30 августа. С 26 марта и по сей день я в Белоруссии, в Минске. Не могу открыто сказать, с кем сейчас работаю, но речь не идет о сотрудничестве с оппонентами президента Белоруссии Александра Лукашенко», – отметил собеседник издания.

По его словам, в Белоруссии прекрасно ощущается разница в подходах в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

«В Белоруссии сейчас официальная статистика больных коронавирусом день ото дня увеличивается, как и в большинстве стран. Однако проблема в том, что нет никакой защиты для обычных граждан. Нет карантина. Магазины, кафе, рестораны, казино, отели, санатории, пансионаты, институты и лицеи работают. На этой неделе в Белоруссию приедут представители ВОЗ — они наглядно смогут увидеть, как здесь защищают своих граждан и лечат тех, кто заболел», – сказал эксперт.

«Я говорил с представителями правительства Белоруссии, и они мне в частной беседе подтвердили, что, согласно официальной статистике, эпидемии по коронавирусу нет, но больницы переполнены пациентами с пневмонией — и не только в Минске, но и в других городах», – добавил эксперт.

По его словам, нежелание Минска до последнего вводить тотальный карантин объясняется желанием зарабатывать и собирать налоги до последнего.

«Белоруссия не закрыла границы, потому что в этом нет смысла, ведь их закрыли все вокруг. Если Лукашенко не получит гарантий на предмет того, что в самый кризисный момент Россия предоставит финансовую помощь, то он так и не введет карантин в Белоруссии. В противном случае в июне – июле Белоруссии грозит дефолт.

Что касается карантина, то это вопрос выживаемости государства. Людям надо есть, в стране посевная. Не самое удачное время сидеть по домам в самоизоляции. У этой страны много контрактов с ЕС и Россией, и если она их не исполнит, то придется отдавать деньги, а это в данных условиях неприемлемо, ведь заказы могут переориентировать на другие страны. В нынешней ситуации в Белоруссии деньги дороже, чем граждане», – резюмировал Рогимов.