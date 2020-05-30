30.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Экономика коллапса
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Для бизнеса Украины всё худшее только начинается


В ближайшее время Украину ждет более сильное падение экономики, чем в соседних странах и опустошение бюджета.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил беглый экс-президент Грузии, глава исполкома реформ Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Саакашвили первыми под удар попадет малый и средний бизнес, которого будет «кошмарить» налоговая.

«Сейчас будет ситуация – экономика будет падать в любом случае. Во всем мире падает, здесь будет падать еще более драматично, чем во многих странах, чем в еврозоне. Экономика будет падать, денег в бюджете будет все меньше.

В результате будет большой нажим на налоговые – «давайте, наезжайте, забирайте деньги у малого и среднего бизнеса». Они будут, как голодные волки на них наезжать», – заявил Саакашвили.

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