Для бизнеса Украины всё худшее только начинается

30.05.2020, Киев, Максим Карпенко

В ближайшее время Украину ждет более сильное падение экономики, чем в соседних странах и опустошение бюджета.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил беглый экс-президент Грузии, глава исполкома реформ Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Саакашвили первыми под удар попадет малый и средний бизнес, которого будет «кошмарить» налоговая.

«Сейчас будет ситуация – экономика будет падать в любом случае. Во всем мире падает, здесь будет падать еще более драматично, чем во многих странах, чем в еврозоне. Экономика будет падать, денег в бюджете будет все меньше.

В результате будет большой нажим на налоговые – «давайте, наезжайте, забирайте деньги у малого и среднего бизнеса». Они будут, как голодные волки на них наезжать», – заявил Саакашвили.