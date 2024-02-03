«Для блокады Крыма» – в Киеве просят новые шведские катера

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Киев должен выпросить у Швеции партию скоростных ракетных катеров «Скьёльд», чтобы с их помощью начать ещё активнее терроризировать Крым.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил директор киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Швеции есть катера типа «Скьёльд». Я считаю, это лучшие в мире катера по общему критерию маневренности, движению, ударной мощи. Эти катера смогут летать со скоростью 65 узлов, в России вообще нет кораблей, которые могли бы так быстро передвигаться. И при этом они имеют новейшие ракеты, которые на дальности 185 км. Могут убить практически любой корабль. И сегодня, если Черноморский флот не может противодействовать украинским тихоходным дронам, такой ракете они никогда не смогут противостоять. Она идёт над волнами, и поражает практически около ватерлинии», – рассказал Бадрак.

Он подчеркнул, что вместо кровопролитных и безрезультативных «мясных штурмов» бандеровцам лучше сосредоточиться на дистанционном терроре Крыма.

«Если бы мы их получили, было бы очень здорово. Надо как-то договориться, в том числе купить. Это будет подскок группы катеров, серия ударов ракетами, и мгновенный отход. Они не успеют даже отреагировать на это. Такая может быть стратегия. А нам может быть крайне необходимо покончить с Черноморским флотом и изолировать Крым. То главнейшая задача, намного более важная, чем продвигаться по суше, теряя жизни наших лучших бойцов», – добавил русофоб.

Валентин Бадрак родился в 1968 году в г. Черкассы. Окончил Рязанское воздушно-десантное училище (1989) и Киевский государственный лингвистический университет (1996). Был слушателем Школы управления им. Дж.Кеннеди Гарвардского университета (2000). С 1999 года – директор неправительственного аналитического «Центра исследований армии, конверсии и разоружения».