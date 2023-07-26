Для будущих историков Третья мировая война уже идёт – эксперт

Анатолий Лапин.  
26.07.2023 17:15
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Восток, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Мир уже находится в состоянии Третьей мировой войны, но пока она носит гибридный характер.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир уже находится в состоянии Третьей мировой войны, но пока она носит гибридный характер....

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По мнению Сивкова, дальше конфликты будут лишь расползаться, потому что Запад будет бороться за свое доминирование.

«Мы приближаемся неизбежно к Третьей мировой войне, вернее, мы уже находимся в состоянии Третьей мировой войны, историки наверняка признают это Третьей мировой войной, даже могут назвать конкретную дату ее начала, – вероятнее всего, это будет одна из дат, связанных с украинским конфликтом, но то, что мы сейчас уже находимся в состоянии гибридном пока еще периоде Третьей мировой войны – это факт.

И дальше она пойдет расползаться, потому что без того, чтобы взять под контроль, скажем, Китай, Западу обеспечить свое доминирование будет невозможно, без взятия под контроль России – то же самое. Вот, за это идет, собственно, борьба. Поэтому впереди очень серьезные времена», – заявил Сивков.

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