Для будущих историков Третья мировая война уже идёт – эксперт
Мир уже находится в состоянии Третьей мировой войны, но пока она носит гибридный характер.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Сивкова, дальше конфликты будут лишь расползаться, потому что Запад будет бороться за свое доминирование.
«Мы приближаемся неизбежно к Третьей мировой войне, вернее, мы уже находимся в состоянии Третьей мировой войны, историки наверняка признают это Третьей мировой войной, даже могут назвать конкретную дату ее начала, – вероятнее всего, это будет одна из дат, связанных с украинским конфликтом, но то, что мы сейчас уже находимся в состоянии гибридном пока еще периоде Третьей мировой войны – это факт.
И дальше она пойдет расползаться, потому что без того, чтобы взять под контроль, скажем, Китай, Западу обеспечить свое доминирование будет невозможно, без взятия под контроль России – то же самое. Вот, за это идет, собственно, борьба. Поэтому впереди очень серьезные времена», – заявил Сивков.
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