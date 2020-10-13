Для будущих войн России нужно больше спецназовцев – полковник ГРУ

13.10.2020, Москва, Максим Карпенко

России нужно наращивать количество Сил специальных операций, которые должны сыграть важную роль в предстоящих войнах.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил отставной полковник ГРУ Генштаба ВС РФ Владимир Квачков, который провел несколько лет в колонии за подготовку вооруженного мятежа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Квачкова, в будущих конфликтах роль сил спецопераций будет крайне важна, это уже показал опыт войны в Сирии, Ливии и сегодня в Нагорном Карабахе.

«Я везде доказываю важность Сил специальных операций, упрекая нынешнее российское и военно-политическое руководство в отсутствии того, что сейчас у России до сих пор нет войск специального назначения. Это карманные силы, если карманы открыть, оно все туда поместится это командование Сил специальных операций, нет его. Ведь и Сирия, и Ливия, и сейчас Нагорный Карабах – это явление, вооруженные конфликты не между ведущими государствами мира…

Почему мы считаем, что все вооруженные конфликты будут находиться только на уровне вот этих иррегуляров? Нет, нас ждет большая война, я в этом убежден. Да, смысл ее будет тот же – это соединение, скрещивание идеологической, вооруженной борьбы, других форм борьбы. Но тем не менее, нельзя абсолютизировать эти конфликты – сирийский, ливийский или карабахский, что это и есть современная война…

Нельзя абсолютизировать роль иррегуляров в будущих войнах. Они были, есть и будут, всегда было их использование… Безусловно, силы спецопераций – это основа сил иррегулярных формирований. Мы, спецназовцы, – специалисты в создании этих сил, это наши специальные задачи», – заявил Квачков.