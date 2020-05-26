Для чего бойцы ЧВК «Вагнер» появились в Ливии

26.05.2020, Москва, Иван Самойленко

Добровольцы из ЧВК «Вагнер» снова борются с террористами. На этот раз с боевиками в Ливии, которых поддерживает Турция.

26 мая 2020 года издание Asharq Al-Awsat опубликовало статью, где рассказывает о поддержке Турцией террористов в Ливии.

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Издание указывает на «амбиции» Эрдогана, который грезит идеей возродить Османскую империю. Говорится, что вторжение Турции в Ливию не является тайной, а размер контингента оценивается цифрой в 10 тысяч человек, среди которых есть террористы из ИГИЛ и «Аль-Каиды» (запрещенные на территории РФ организации).

Уточняется также, что Турция для достижения своих целей перебрасывает боевиков «Сирийской национальной армии» из Идлиба в Ливию на кораблях. Кроме этого, турецкие силы поддерживают продвижение организации «Братья-мусульмане» (запрещенная в РФ) вглубь территории Ливии.

Отдельно приводятся слова американской журналистки Линдси Снелл, которая сообщила, что боевики сирийской группировки «Фейлак аль-Маджид» занимаются грабежом и мародерством. Несмотря на это, переброска боевиков продолжается, а по мнению Эрдогана, это способствует достижению интересов Турции в Ливии.

Агрессивная политика Турции идет вразрез с позицией мирового сообщества и сводит на нет переговоры по урегулированию конфликта в Ливии и постепенного перехода к конституционным реформам.

Ранее агентство Afrigatenews также сообщало, что Турция использует не только наемников из протурецких группировок СНА, но и боевиков ИГИЛ. Помимо этого, издание Almarsad сообщало, что в военных операциях так называемого Правительства национального согласия принимали участие террористические группировки, связанные с ИГИЛ и «Аль-Каидой».

Свидетельством участия членом международных террористических организаций также могут служить события при захвате лояльных ЛНА городов Сурман и Сабрата. Овладев данными населенными пунктами, боевики устроили резню, а в качестве опознавательных знамен развесили флаги ИГИЛ и «Аль-Каиды». Глава ПНС Файез Саррадж назвал данную операцию успешной, не обмолвившись о совершенных преступлениях.

Исходя из перечисленных выше источников и иных повторяющихся сообщений, следует, что на территории Ливии действуют военизированные террористические группы, поддерживаемые, в том числе, турецким государством. Это делает террористическую обстановку в Ливии крайне сложной и опасной.

Напомним, что в апреле 2019 года началась новая фаза контртеррористической операции ЛНА «Аль-Карама» по освобождению северо-запада страны от незаконных формирований. В августе того же года в открытых источниках стали появляться сообщения о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» принимают участие в КТО на территории Ливии.

Однако никаких явных доказательств этому так не было предоставлено. Многочисленные упоминания, в лучшем случае оказывались косвенными указаниями, а чаще всего дезинформацией. Но, если представить возможность выступления добровольцев из ЧВК «Вагнер» на стороне Хафтара, то они противостоят международному терроризму.

Такие выводы следуют, если проследить деятельность бойцов данной компании в других регионах. Например, на Донбассе, добровольцы из ЧВК «Вагнер» защищали мирных жителей в боевых действиях между ополчением и войсками ВСУ. Кроме того, бойцы данной ЧВК внесли существенный вклад в победу над ИГИЛ в Сирии и доказали свою эффективность в борьбе с терроризмом.

Таким образом, имея колоссальный опыт по противодействию терроризму, если присутствие добровольцев ЧВК «Вагнер» в Ливии имеет место быть, то это, скорее всего, борьба с многочисленными террористическими формированиями, среди которых, как уже отмечалось, ИГИЛ, Аль-Каида, «Братья-мусульмане» и др. менее значительные, признаваемые мировым сообществом террористическими, группировки.