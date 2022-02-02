Для чего едет в Киев деляга Эрдоган?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Турецкий президент Эрдоган объявил о намерении посетить Украину в первых числах февраля, а затем отправиться в Москву для встречи с президентом России. Согласно официальной версии, тур по двум столицам имеет цель «ослабить растущую напряжённость вокруг Украины».

Однако, репутация гражданина султана не позволяет бестрепетно принимать на веру его мирные инициативы, как будто направленные на примирение Киева с Москвой и умиротворение коллективного обострения США и НАТО вокруг Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В последнее время Эрдогану, влезшему с танками в Сирию и Ливию, буквально не терпится примерить на себя лавры миротворца в посторонних делах.

Не так давно «друг Реджеп» уже выступил с инициативой провести в Стамбуле переговоры между Путиным и Зеленским под эгидой ОБСЕ. В Киеве, где местным царькам уже невтерпёж от желания лично пообщаться с президентом России, выразили живейшую заинтересованность. В Москве, руководство страны, не видящее смысла в общении с криворожскими клоунами в сложившихся обстоятельствах, к идее турецкого «миротворца» отнеслось прохладно.

Есть минский формат, в рамках которого должны вестись мирные переговоры. Плодить избыточные переговорные сущности – значит создавать лазейки и давать послабление Киеву, на дармовщинку накачивать чужой авторитет и позволить посторонним стать модератором конфликта.

По всей видимости, Эрдоган, оценив отношения с Москвой и Киевом, как достаточно крепкие, намерен действовать и дальше, но уже по отдельности с каждым из партнёров.

Киевские «государственники», получившие управленческие навыки, кривляясь в КВН, неспособные даже на минуту сохранить интригу будущих договоров и соглашений, уже на всех углах раструбили, какие именно вопросы они собираются обсуждать с турецким президентом.

Стороны должны обкашлять рамочное соглашение о сотрудничестве в сферах высоких технологий и аэрокосмической отрасли, о свободной торговле между Украиной и Турцией, о сотрудничестве в сфере молодёжной политики, а также усовершенствовать взаимодействие правоохранительных органов.

Из чего видно, что главным выгодополучателем от визита в Киев становится Эрдоган, а нынешнее украинское руководство выступает в привычной роли «ликвидационной комиссии», распродающей остатки украинских активов.

«Сотрудничество в сфере высоких технологий и аэрокосмической отрасли» сводится к продаже любому, кто предложит приемлемую цену, остатков советских технологий и того, что было наработано за время российско-украинского военно-технического сотрудничества.

Наибольшую заинтересованность турецкой стороны вызывает двигателестроение для реализации собственных проектов танков и вертолётов, где турки по ряду причин вынуждены пользоваться «ноу-хау» и услугами иностранных компаний.

В обмен Украина получит заветные «байрактары» и прочие турецкие беспилотные «вундерфали», с помощью которых «зеленхоз» надеется переломить в свою пользу патовую ситуацию в Донбассе.

«Свободная торговля Украины и Турции» больше похожа на полную капитуляцию «аграрной сверхдержавы» перед более мощным экономическим партнёром. Украина мало что может предложить из ассортимента промышленных и потребительских товаров Турции. Образно говоря, это всё те же солома, орехи и вата, ставшие основой «свободной торговли» с Евросоюзом. Тогда как Турция, неуклонно развивающая собственное машиностроение, лёгкую и пищевую промышленность, сельское хозяйство, способна завалить товарами украинский рынок.

«Сотрудничество в сфере молодёжной политики», пожалуй, наиболее примечательный пункт в этом списке. Вопрос, как всегда, в балансе интересов.

Исходя из процессов, происходящих на украинской полянке, не видно, какими сногсшибательными идеями киевские ликвидаторы могли бы привлечь турецкую молодёжь. На ум приходит только секс-туризм, привлекающих на Украину турецких граждан, о чём неоднократно сокрушались даже наиболее упёртые сторонники «майданного шляху».

С другой стороны, Турция давно и на постоянной основе проводит тренинги своих агентов влияния на Украине, уделяя особое внимание крымско-татарской молодёжи.

Ответственные за внешнюю молодёжную политику деятели в Анкаре действуют на перспективу, планомерно и весьма изощрённо, приглашая украинскую и крымско-татарскую молодёжь на тренинги, специально организованные в наиболее привлекательных курортных городах Турции.

Неизменно держа Крым и Северное Причерноморье в сфере своих геополитических интересов, проводники турецкой экспансии прекрасно понимают, что лезть буром в регион не следует. Не надо будить лихо – надо просто использовать открывшиеся возможности, любезно предоставленные украинскими майданократами.

Например, использовать меджлисовский контингент, окопавшийся в Херсонской области. С этой целью турецкие кукловоды, используя давно прикормленных агентов в лице Джемилева, Чубарова и им подобных, постепенно продвигают идею создания национальной автономии крымских татар на Херсонщине.

Проект амбициозный, но также чреватый резкой ответной реакцией влиятельной «спильноты» радикальных украинских националистов, на дух не переносящих любого упоминания о любых автономиях в составе Украины, если дело зайдёт слишком далеко. Пока Джемилев, Чубаров и К° выступают «полезными идиотами» в деле «деоккупации Крыма», их, вместе с турецкими спонсорами, будут терпеть.

В общем, если гражданину султану приспичило совершить двойной визит – это его личное дело, пусть даже за ним на версту торчат уши корыстного интереса. Главное, что Москва не станет влезать в очередные турецкие игры, но портить отношения с Анкарой тоже не станет. Ну, а то, что в Киеве по любому поводу устраивают суету с ловлей блох – это уже местные проблемы…