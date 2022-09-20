Для чего Госдума приняла законы – предвестники мобилизации

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Госдума РФ приняла сегодня закон, вносящий изменения в Уголовный кодекс РФ, которым предусматривается лишение свободы сроком до десяти лет за уклонение от армейской службы и дезертирство в период военного положения и добровольную сдачу в плен.

Кроме того, вводится статья «Мародерство», за которое предусмотрено наказание вплоть до 15 лет колонии. В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время».

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Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет.

Военкор Александр Коц признает, что случаи дезертирства имели место и в российской армии.

«Эти меры продиктованы случаями, когда военнослужащие, на которых рассчитывают, покидают свои позиции. В ходе СВО они даже получили прозвище – «пятисотые». К реалиям войны бывает трудно привыкнуть. Сам был свидетелем, когда добровольцы, приехавшие на фронт, после первых же разрывов рядом с окопами снимались и дружно покидали позиции. И юридически упрекнуть не желающих воевать нечем. Ведь Специальная военная операция в законе никак не прописана. А значит и ответственность отказники нести не должны. В случае объявления военного положения эта лазейка исчезает. Отступать некуда, враг уже на территории России», – написал Коц.

С ним согласен коллега Герман Куликовский.

«Пятисотых наконец-то начнут сажать всерьёз и надолго, вообще бальзам на душу. Я бы еще добавил к этому статью про оставление военного имущества. Если хохлы лазают по нашим новейшим танкам и тащат их к себе, фотографируют новые Орланы, доставшиеся им прямо в упаковке, то, значит, командир не просто не выполнил своих прямых обязанностей, но и совершил самое настоящее предательство. Я понимаю, что в бою случается всякое, но уничтожить оставляемую технику ты просто обязан… Самое главное сейчас – это наказание. Наказание для пятисотых (отказников), для тех, кто, обдристав штаны, бежит с выпученными глазами в тыл, бросая технику, наказание для безынициативных идиотов, пришедших в армию не служить и защищать страну, а за военной ипотекой», – комментирует Куликовский.

Еще один военкор Андрей Филатов, считает, что новые статьи УК РФ нуждаются в дальнейшей редакции.

«Надеюсь, в конечном тексте законопроекта найдется место о некомпетентных приказах? Какая ответственность командиров за обнуление батальона, при непроведенной разведке и лобовой атаке? Если такой ответственности не будет, то 10 лет тюрьмы лучше звучит, чем глупая смерть под пулеметами противника», – написал он.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев полагает, что принятие поправок в УК РФ – предвестник мобилизации.

«Если это не шаг к мобилизации и военному положению, то что? Со своей стороны хочу сказать, что необходимость принятия этих поправок назрела давно, и можно даже сказать перезрела. Всячески поддерживаю эту инициативу депутатов Государственной Думы», – написал Царев.

Работающий в Херсоне военкор Роман Сапоньков в полноценную мобилизацию не верит.

«Думаю, будет сценарий КТО второй Чечни с массовым контрактом», – прогнозирует он.