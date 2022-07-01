Для чего нужна была СВО: Свидетельства о преступлениях украинских оккупантов

01.07.2022  14:17 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 1046
 
Военные преступления, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Преступления украинских военных – как ВСУшников, так и боевиков националистических формирований –  более чем доходчиво демонстрируют необходимость начала спецоперации Z.

Подборку видеосвидетельств мирных жителей с освобождённых территорий опубликовал Telegram-канал «Кремлёвская прачка», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Преступления украинских военных – как ВСУшников, так и боевиков националистических формирований –  более чем...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Гражданское население с ужасом вспоминает то, что пришлось пережить под украинской оккупацией:

«Дом загорелся, а они внизу, эти «азовцы» [с наколками], бегают и стреляют по нам, мы бежали уже»;

«Мы говорим: в подвале бабушка не ходячая, они такую трубу с огнём туда и спалили это убежище. Там, помимо бабушки, ещё пять человек остались. Три танка стояли и просто стреляли в девятиэтажку»;

«Завязали глаза, пытали, руки ломали, ноги, потом выкинули»;

«Они такое делали, что не хочется и говорить. Я не боюсь их, мне уже бояться нечего. Они и воровали, разбивали, занимали хаты»;

«Со знакомым разговаривал, подошли два капитана. Говорят, ты должен разговаривать на украинском, что ты тут делаешь, кто ты такой. Слово за слово, в результате меня подрезали, пробили лёгкое».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть