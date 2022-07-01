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Новости Украины

Преступления украинских военных – как ВСУшников, так и боевиков националистических формирований – более чем доходчиво демонстрируют необходимость начала спецоперации Z.

Подборку видеосвидетельств мирных жителей с освобождённых территорий опубликовал Telegram-канал «Кремлёвская прачка», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гражданское население с ужасом вспоминает то, что пришлось пережить под украинской оккупацией:

«Дом загорелся, а они внизу, эти «азовцы» [с наколками], бегают и стреляют по нам, мы бежали уже»; «Мы говорим: в подвале бабушка не ходячая, они такую трубу с огнём туда и спалили это убежище. Там, помимо бабушки, ещё пять человек остались. Три танка стояли и просто стреляли в девятиэтажку»; «Завязали глаза, пытали, руки ломали, ноги, потом выкинули»; «Они такое делали, что не хочется и говорить. Я не боюсь их, мне уже бояться нечего. Они и воровали, разбивали, занимали хаты»; «Со знакомым разговаривал, подошли два капитана. Говорят, ты должен разговаривать на украинском, что ты тут делаешь, кто ты такой. Слово за слово, в результате меня подрезали, пробили лёгкое».