18.08.2021, Москва, Андрей Романов

21 век – непростое время. Это время, когда происходит трансформация международных отношений. Сейчас в самом разгаре соперничество между США, Россией и Китаем за зоны влияния. Пока непонятно, каким будет дальнейший миропорядок, но очевидно одно – как прежде политическое устройство мира уже не будет. Человечество находится на пороге глобальных изменений. Эксперты говорят, что ключевым событием в геополитическом изменении мира стало решение США разорвать соглашение о ракетах средней и меньшей дальности. Главной площадкой для размещения оружия станет Европа. Именно здесь США создают военные базы с целью сдерживания России. Ранее на территории Чехии была создана американская военная база, после чего о подобном решении изъявила желание Польша. Правительство готово выделить на создание базы целых 2 миллиарда долларов. Но чего базы создаются? Для какой цели?

Американские базы в Европе

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Всего американскими военными было создано около 700 иностранных баз, то есть тех, которые находятся на территории других стран. Даже больше – они базируются на различных континентах. На поддержку и содержание баз Пентагон каждый год выделяет 170 миллиардов долларов – космические деньги, но такова плата за расширение зон географического влияния. Что касается России, то в плане количества баз она ощутимо проигрывает Америке.

В общей сложности Россия располагает около 20 иностранных баз. Большая часть из них располагается на территории бывших стран Советского Союза. Например, есть база в Казахстане, которая требует около 200 миллионов долларов ежегодно на содержание. Также сегодня делается ставка на создание авиабаз, что обусловлено созданием в РФ специального отряда войск – Воздушно-комические силы. Такие базы есть в Сирии, Вьетнаме.

Удивителен тот факт, что Китай, обладая одной из самых многочисленных и сильных армий в Мире, имеет только одну зарубежную базу. Располагается она в Африке – страна Джибути. Но здесь присутствует не только китайский, но еще американский, французский и японский контингент. Это объясняется стратегически важным расположением страны на пересечении крупнейших морских транспортных узлов. Сегодня создание военных баз за рубежом – расчетливый и кропотливый процесс, сравнимый с тактикой игры в онлайн-казино.

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Дипломатия

Нет ничего удивительного в том, что США планомерно строят новые военные базы и все ближе подступают к границам России, превосходя ее по количеству своего иностранного контингента. После распада СССР политика последующих правителей России была направлена на поэтапную сдачу геополитических позиций и потерю последних оставшихся союзников. Этот период еще называют «Козыревской дипломатией», когда министром иностранных дел являлся Козырев, ныне проживающий на территории Америки. Под его руководством осуществлялась стратегия постоянного отступления и сдачи позиций, чем, безусловно, не могли воспользоваться за океаном.

Огромная военная инфраструктура, которая десятилетиями создавалась в Союзе, была разрушена всего за несколько лет. К концу прошлого века оставалось всего несколько жизнеспособных баз с немногочисленным военным присутствием. Фактически этот период стал определяющим в вопросе распределения геополитического влияния, которое практически под полным контролем находится в руках руководителей США. Даже Китай с ее многочисленной армией пока что не способен наравне конкурировать.