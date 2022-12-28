Для чего в Киеве пытаются гальванизировать трупик «Крымской светлицы»

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Похоже, что бандеровская «влада» в Киеве никак не может расстаться с, казалось бы, окончательно издохшим три года назад проектом украинизаторской газетки «Крымская светлица».

В июле 2019 года Минкульт Украины, возглавляемый в то время порошенковским ставленником Нищуком, сбагрил убыточное и никому ненужное издание «главной украинской газеты Крыма» с баланса своего подразделения «Национальное газетно-журнальное издательство» на баланс госпредприятия «Национальный центр Александра Довженко», а тот, в свою очередь, выставил редакцию «Крымской светлицы» в холл центра, заблокировав ей доступ в редакционные помещения.

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Фактически, это был бесславный конец инструмента бандеризации Крыма, потерявшего цель и смысл существования, а также ликвидация персональной кормушки её бессменного главреда Щекуна.

Всё, чего смог добиться Щекун – это признание уходящего с должности Нищука «врагом реформ украинской журналистики» сворой шелкопёров-подельников – без каких-либо последствий для экс-министра культурки.

По информации самого Щекуна, накануне выселения годовую подписку на печатное издание «Крымской светлицы» оформили аж целых 1,5 тысячи «читачив», у которых, скорее всего, сложился дефицит грошей для покупки не испорченной типографской печатью туалетной бумаги.

Что происходило с редакцией оккупационной газетёнки за последние три с половиной года, можно только догадываться. Факт, что работать на стульях, расположившись в холле «Национального центра Александра Довженко», столь продолжительное время было крайне затруднительно чисто физически и морально унизительно для шароварных деятелей, долгое время шагавших в авангарде насильственной украинизации Крыма.

Во всяком случае, за время, прошедшее с момента выселения редакции, «Крымская светлица» перестала существовать как печатное издание, полностью перебравшись в интернет, что совсем не так престижно и прибыльно, как было когда-то.

Интересно, что на сайте «Крымской светлицы» юридическим адресом издания до сих пор значится: г. Симферополь, проспект Гагарина, 5, этаж, комната, все дела.

На всякий случай сообщаем, что в этом здании вот уже лет пятьдесят, если не больше, функционирует база и гостиница главного детского лагеря «Артек», помещения которого сдавались под офисы в период безвременья. И, судя по всему, Щекун сотоварищи испытывают острые фантомные боли, лишившись нагретого местечка, имеющего мало общего с холодным и неуютным холлом киевского культурного центра.

Случайно или нет, но гальванизация трупика «Крымской светлицы» практически совпала по времени с недавней пафосной речугой Зе-фюрера, высказанной двум французским телеканалам, в которой было заявлено, что «деоккупация Крыма началась в головах, а там и на сам полуостров переберёмся», что, видимо, и стало поводом немного подбодрить окочурившееся было информационное детище Щекуна.

По такому поводу в Киеве был организован сходняк, на котором, главред Щекун, крепко смахивающий на трахнутого молью упыря, с сидящим ошую главным симферопольским майдауном Сирожей Ковальским, гордо демонстрировал присутствующим картинки, которые должны свидетельствовать о возрождении и светлом будущем «Крымской светлицы».

Судя по информационному сопровождению мероприятия, Щекун и его подтирочное издание заручились поддержкой Госкомитета по телевидению и радиовещанию Украины, всеукраинского общества «Просвита», культуртрегеров из «Украинского дома», Краевой рады украинцев Крыма, а также Организации украинских националистов.

Что касается информационного наполнения газетёнки, то оно не изменилось: «Крым – цэ Украина», «забрать у москалей украинское культурное наследие Крыма», «украинцы владели и управляли Крымом всегда», вернуть принудительное изучение «державной мовы», защита интересов ПЦУ-СЦУ во главе с папашей Климентом на полуострове и тому подобная дичь, маниакально транслируемая рагулями без малого девять лет. Разве что добавились совместные проекты с медиапомойкой «Крым.Реалии» – антироссийским проектом «Радио Свобода», организованном вскоре после воссоединения полуострова с Россией.

Щекун дал понять, что возрождение «Светлицы» произошло в рамках «Крымской платформы», что, в общем, логично, поскольку «крымский проект», лишённый собственного печатного слова, выглядит кастрированным и воспринимается несерьёзно.

Довольно забавно прозвучало заявление о возобновлении работы на полуострове Краевой рады украинцев Крыма (КРУК). Это был явный реверанс в сторону посетившего сходняк Сирожи Ковальского, продолжающего возглавлять это не слишком массовое объединение лишенцев, выставленных в Неньку за провокации, совершённые во время Крымской весны.

Затронув тему «украино-российской войны», Щекун сообщил собравшимся, что в настоящий момент где-то действует некая «Рада ветеранов Крыма», ибо, по данным «Крымской светлицы», в рядах ВСУ воюют около 500 крымских коллаборационистов, из которых 70 уже отъехали экспрессом на встречу с Бандерой.

Кстати, чубатый фрик с автоматом на фото – боевик ВСУ Сашко Кравченко, заместитель главы «Рады ветеранов Крыма», примкнувший к карателям в 2014 году, ныне числящийся пропавшим без вести.

Щекун с гордостью поведал, что его газетёнка работает в тесном контакте с «прокуратурой АРК», которая возбудила ряд уголовных дел на основе публикаций вверенного ему издания. По его собственному признанию, «Крымская светлица» наскребла 22 эпизода «антигосударственной деятельности» Крымской епархии РПЦ, на что, собственно, и обострилась прокуратура-фальшивка.

Произносилось это с честным мурлом сексота, быть которым на Украине уже давно выгодно и почётно.

Выяснилось также, что Зеля с СНБО наплодили нормативных документов, облегчающих «патриотам Украины» процесс «охоты на ведьм» совсем недавно – 1 декабря текущего года, а самой «Крымской светлице», за два года до ликвидации, оказывается, «нашими западными партнёрами» была выдана лицензия Creative Commons, первому украинскому печатному изданию, о чём сам Щекун случайно узнал из «Википедии».

На сходняке прозвучали выступления и других участников, но они были вторичны по отношению к докладу Щекуна. Неоспоримым остаётся факт, что Зе-хунта, несмотря на катастрофическое положение с финансами и экономикой, нашла деньги на поддержание «Крымской платформы» и бандеровского боевого листка «Светлица», как одну из её составляющих.

При всей очевидной бессмысленности этого процесса вопреки здравому смыслу, это лишний раз подтверждает позицию Зе-хунты, что никаких компромиссов по крымскому вопросу не будет: для рагулей этот момент принципиальный и даже за иллюзорную возможность «деоккупации» они готовы и дальше сжигать жизни «громадян» в топке войны.