Для чего Западу признание России «террористом» и лишение места в Совбезе ООН

Новости Украины

Роль эдакой Кассандры, постоянно предрекающей беды и несчастья – совсем не то, чего бы хотелось автору этих строк. Куда приятнее писать о приятном, возвещать грядущие победы. Однако от суровой реальности никуда не деться. В ней, в этой реальности, оперативная обстановка вокруг России, несмотря на ряд важных тактических успехов Москвы, продолжает стратегически ухудшаться.

Несмотря на всем очевидную импотентность ООН и прочих институтов неработающего международного права, отдельные его атавистические инструменты, унаследованные со времен Холодной войны, продолжают защищать позиции РФ на международной арене, не давая западным разбойникам слишком уж распоясываться.

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Одним из таких предохранителей является исторически сложившаяся с момента основания ООН конструкция Совета безопасности этой организации, в которой есть постоянные члены с правом вето на принимаемые Совбезом решения. Одним из таких постоянных членов с правом вето – спасибо товарищу Сталину – является Российская Федерация.

Все последние годы именно российское право вето было надежным заслоном на пути американских козней и антироссийских резолюций, которые сейчас принимаются на раз и подавляющим большинством голосов в ООН и в его Совбезе. Сегодня любая подобная бумажка автоматически обнуляется до статуса частного мнения. Запад скрежещет зубами, но ничего поделать не может – таковы правила, и с ними пока что считаются.

Тем не менее, определенные, и все более системные шаги, в этом направлении предпринимаются. Так, Штаты уже давно носятся с идеей расширения ныне фиксированного количества постоянных членов Совбеза, с явным расчетом размыть, таким образом, при голосованиях позиции российско-китайского дуэта. В этом у Вашингтона появился ситуативный союзник в лице эрдогановской Турции, у которой свой интерес – повысить собственную глобальную значимость и статус.

Второе направление западной атаки – лишение РФ права вето. Для чего это нужно – тоже понятно. Без права вето РФ словно голая. В таком случае можно легитимизировать через ООН любые антироссийские инициативы, вплоть до принудительной ядерной демилитаризации и ввода войск НАТО. И Россия ничего не сможет этому противопоставить. Ведь формально этот разбой будет выглядеть как солидарное решение всего мирового сообщества.

Сегодня Штатам и их сателлитам в ЕС удалось сделать важный шаг на пути к изоляции России в ООН – ПАСЕ, откуда российская делегация ушла еще весной – практически единогласно (99 голосов – «за», при одном воздержавшемся) признала Россию «террористическим режимом» и постановила, что Украине нужно дать системы ПВО для отражения российских ракетных атак.

Но главное – ПАСЕ официально объявила пребывание РФ в Совбезе ООН «нелегитимным» и призвала к скорейшему созданию «международного трибунала по расследованию российских преступлений».

Нетрудно заметить, что попытка вытолкать РФ из Совбеза ООН и планируемые западными русофобами антироссийские трибуналы – это звенья одной цепи. Второе логически выводится из первого, поскольку Россия, лишенная защитного вето и статуса в Совбезе, становится легкой добычей.

Понятно, что пока что это всего лишь резолюция. Всего лишь представительного органа ЕС. К тому же, имеющая рекомендательный характер. Однако настораживает степень консолидации антироссийских голосов. Ни о каком расколе в ЕС речи уже нет – перед нами фактически официальная позиция всего Евросоюза и голоса отдельных диссидентов – не в счет.

Также понятно, что теперь эту резолюцию будут всячески пропагандистски форсить на всех мыслимых международных площадках, предпринимая попытки ее легитимизировать и придать ей вес. В первую очередь, следует ожидать таких попыток – невзирая на ожидаемые протесты из Москвы – на уровне ООН.

Понятно, что в рамках нынешней процедуры сделать это будет сложно. Но кто сказал, что противники России будут играть по правилам, а не устроят в международном масштабе что-то вроде украинского «третьего тура выборов» образца 2004 года. Если нельзя, но очень хочется и есть голоса – то можно. Боюсь показаться пессимистом, но чего-то в таком роде стоит ожидать уже в ближайшие месяцы.

Пока что – это всего лишь жирный намек Москве и тем трусливым элитам, которые все еще надеются на договорняк, который позволит уклониться от войны и соскочить, выведя из-под санкций нажитое добро. Для них стратегическая цель не меняется со времен «Стамбула» – выход из СВО путем заморозки конфликта до конца нынешнего или будущего года.

Пока что решение ПАСЕ – это элемент торга, усиливающий западную переговорную позицию в преддверии саммита на Бали. По замыслу западных стратегов, такой намек должен создать нужный фон для переговоров и нужную мотивацию у московских контрагентов. Мол, если нет, то будет еще хуже.

Проблема в том, что пока что – тут можно согласиться с оценками, звучащими в политическом сегменте Телеграмма, – Россия продает отступление и торгует уступками, вместо того, чтобы продавать на переговорах страх, снятие угроз и остановку наступления. Единственный способ прийти к миру в нынешних условиях – постоянно нарастающее, форсированное давление России на своих противников всеми возможными средствами. А начать стоит с симметричного обьявления режима Зеленского и украинских спецслужб террористическими организациями. Благо, доказательств тому – вагон и маленькая тележка.

Понятно, что такой шаг станет еще одним сожженным мостом за спиной и отрежет путь для переговорного блудняка за спиной у воюющей армии. С террористами не ведут переговоры, их уничтожают. Тем более, когда на кону стоит само существование государства. А ценностные вещи должны перестать быть предметом базарной расторговки.

Но именно поэтому вероятность такого исхода пока что крайне низка – те, от кого это зависит, никак не хотят признать, что войны выигрывают не купцы, но воины.

И еще. Понятно, что даже если у России разбойным путем отберут место в Совбезе и право вето, все равно остаются другие нейтральные и неангажированные Западом носители права вето. Например, Китай. И, вне всякого сомнения, Пекин будет блокировать особо наглые антироссийские выпады коллективного Запада.

Однако такая ситуация не может быть выгодна России, поскольку поставит ее в зависимость от КНР и непредсказуемых зигзагов ее внешнеполитической линии.