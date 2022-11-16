Зеленский преднамеренно убил двух граждан Польши ради ПВО от НАТО

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Новости Украины

Инцидент с падением украинской ракеты в Польше должен рассматриваться как преднамеренное убийство польских граждан властями Украины, которые организовали провокацию с целью втянуть НАТО в открытое участие в конфликте против России.

Об этом заявил вынужденный покинуть Киев политический эксперт Александр Скубченко.

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«Российские ракеты летели на Львов с востока, а ракета ПВО Украины, которая упала в Польше, полетела «сбивать» её, почему-то в противоположную сторону — на запад. Так что этот удар ПВО Украины по Польше был преднамеренный. И поляки должны понимать, что Зеленский, ради обвинений России, преднамеренно убил двух граждан Польши, а руководство Польши и НАТО покрывают военного преступника Зеленского. А украинцы должны понять схему, которую не преднамеренно вскрыл запад: мирные жертвы на Украине при ракетных ударах России — это жертвы в результате ударов ПВО Украины», – пишет Скубченко в своем блоге.

Телеведущий Артем Шейнин предостерегает, что вся шумиха вокруг угрозы Третьей мировой могла быть лишь маскировкой для сокрытия истинной цели провокации.

«Не исключаю, что организаторы провокации и инфоистерии по ее поводу изощреннее, чем мы думаем. Да, придурки из Киева и стран Балтии тупо «нагнетали» про 5-й пункт Устава НАТО и как бы провоцировали «третью мировую». Да, «взрослые» члены НАТО отреагировали сдержанно и ответственно и на удивление быстро отвергли версию злонамеренности России и даже признали, что упавшая ракета – украинская. Да, теперь идиоты из Киева выглядят еше большими идиотами… Но! Но что теперь помешает той же Украине, при яростной поддержке прибалтов более остро поставить вопрос о закрытии части неба над укрорейхом и поставках более мощной ПВО? И кто на нынешнем фоне решится им в этом перечить и отказать? Т.е как в той же ПВО есть у ракет «ложные цели», отвлекающие на себя зенитные ракеты, так и в инфовойне – запущена «ложная цель» в виде «перспективы начала третьей мировой»… и когда эта тревога миновала, все с облегчением выдохнули. А тема с закрытым небом на этом фоне уже не будет казаться такой уж конфронтационной и эскалирующей», – предостерегает Шейнин.

Аналогичный прогноз в интервью радиостанции «Говорит Москва» озвучил и директор музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

«Инцидент используют как повод для очередного перевооружения украинской армии. С-300 у них очень старое, первая разработка появилась в 1978 году, потом она была модернизирована в 1981 году, и вот эта разработка находится на вооружении украинской армии. Ракеты у украинцев очень старые. Ракеты имеют срок службы десять лет. А у украинцев они уже по 30 лет. Не так давно была информация, что якобы Украина вместе с американцами модернизировала С-300, чтобы можно было стрелять по нашим крылатым ракетам и по беспилотникам. Я думаю, что эта модернизация несанкционированная и непродуманная привела к тому, что ракеты не уходят на самоликвидацию, а падают и подрываются».

Схожую версию приводит и политолог Марат Баширов.

«Что-то подсказывает, что Киев намеренно выстрелил по Польше, чтобы получить западные системы ПВО. В такой циничной игре два поляка, погибших от ракеты украинских военных, это для Зеленского сопутствующий ущерб. Он и своих граждан не жалеет, что ему до поляков. А судя по тому, как НАТО комментирует сегодняшнее событие, что финны говорят о «закрытии неба над Украиной», скоро западные средства ПВО будут расположены вокруг украинских городов и, возможно, появятся военные самолеты НАТО в воздушном пространстве Украины. Так что возможно и брюссельские военные знали о такой провокации».

А вот военный эксперт Илья Крамник считает, что США помогут обновить ПВО не Украине, а Польше.

«Напомню, что основным средством ПВО страны у поляков на сегодня является ЗРК С-125 1960х годов. Польскую ПВО планировалось обновить в 1990-е сразу за советской, но тогда это обновление по понятным причинам не состоялось, пришлось донашивать. Второе – политическое. И здесь, конечно, сейчас будет много шума на тему неприкосновенности рубежей и необходимости всем срочно что-то продемонстрировать. В рамках этого шума можно и дополнительные батареи Patriot получить от американцев, и развёртывание британского Sky Sabre ускорить и т.д.».