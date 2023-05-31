«Для дам постбальзаковского возраста» – Бородай о «клубе рассерженных патриотов»

Любой может раскритиковать ход СВО и то, как она реализуется, однако большой вопрос в конструктивности данной критики и её влиянии на руку противника.

Об этом на канале «Звезда Live» заявил депутат Госдумы, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всегда находится какое-то количество людей, которые не воюют, а вокруг войны ходят и, в частности, пытаются заработать какие-то политические очки. Я считаю, что каждый патриот на своём месте должен делать всё, что можно для победы. Я готов понять, что среди вот этих людей, которые называют себя «рассерженными патриотами», есть искренние люди, недовольные тем, как всё происходит, видящие какие-то недостатки и так далее, но в общем, по большей части, это, извините… [не приводящие] ни к чему, кроме некоторого раздражения общественного мнения. Поскольку явление это не такое крупное, мягко выражаясь», – сказал Бородай.

«Вы думаете, не крупное? Если посмотреть по регионам, там же действительно есть те, кто верит Стрелкову, верят его пропаганде и считают, что он прав, и пытаются примкнуть к этому движению», – отметила телеведущая Надана Фридрихсон.

«Верить Стрелкову и верить его пропаганде – даже это уже разные вещи. Потому что фигура Стрелкова достаточно хорошо понятная, поэтому люди, которые верят в Стрелкова – это люди, на мой взгляд, не особо существенных интеллектуальных достоинств. Более того, чисто социологически – это аудитория дам постбальзаковского возраста. Изучалось некоторыми экспертами. Так что – есть дамы постбальзаковского возраста, которые верят Стрелкову. Ну, пусть верят, они ещё верят героям сериалов и считают, что это существует в реальной жизни. Бог с ними, не так важно. Пропаганда Стрелкова построена на критике того, что происходит. Но часто эта критика, поскольку она лежит на поверхности, небезосновательна, к сожалению. Но одно дело критиковать, а другое – делать», – ответил депутат.

«Да, каждый из нас может высказать массу замечаний по поводу того, что происходит с СВО. С тем, как она планировалась изначально, в силу неверных предпосылок, которые были соответственно поданы высшему руководству страны. Тем, как спецоперация реализовывается и реализуется сейчас, тем, как работают государственные механизмы, тем, как снабжаются вооружённые силы. Потому что наш военно-промышленный комплекс пока не показывает того, на что мы все рассчитывали, исходя из пропаганды его целостности, мощности, инновационности и так далее, которая была до СВО, короче, претензий масса. Критики жёсткой можно высказать вагон и маленькую тележку. Но только вопрос в том, что вот эта безоглядная критика, переходящая в ругань, в оскорбления и часто в откровенную ложь – это, мягко говоря, для страны в целом не позитив. Это негатив. Недаром так часто Стрелкова цитируют иностранные СМИ», – объяснил Бородай.