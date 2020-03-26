Для экономики США худшее еще впереди – аналитик

26.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Оживление на фондовых рынках, которое имело место в среду, не свидетельствует выходе мировой экономики из кризиса.

Такое мнение высказывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов, которого цитирует «Независимая газета».

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Так, вчера после падения прежних дней в США индекс Доу–Джонса прибавил 11%, азиатские площадки – до 8%, а европейские рынки открылись в плюсе на 4 – 4,5%, РТС прибавлял до 6,4%. Но уже позже цены на нефть снова снизились, а новые устрашающие цифры по заболевшим коронавирусом рассеяли оптимизм.

Тремасов убежден: вышедшие предварительные индексы PMI по США, Японии, Австралии и Великобритании рисуют одну и ту же картину – началась рецессия.

«Наиболее драматично ситуация выглядит пока в еврозоне, в США и Великобритании пик спада скорее всего придется на следующий месяц, – пишет эксперт. – На фоне такой картины в экономике не стоит рассчитывать на устойчивый разворот рынка акций. Наблюдаемый сейчас всплеск оптимизма скорее всего будет носить краткосрочный характер».