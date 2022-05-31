Для ельцинской Семьи наступают плохие времена

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вчера в Интернете появились слухи о том, что бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс оформляет гражданство в Израиле. Это вполне логичный шаг, если учесть, что государственные СМИ России пишут о проверке силовиками скрытых в Европе счетах Чубайса. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов. Источники в МВД сообщают об опросе свидетелей из окружения бывшего главы «Роснано».

В марте Чубайс отказался от своей должности советника президента ЕС и выехал из России. Через день после его отъезда новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить работу компании за 2010-2020 годы. Однако еще в 2016 году проявились признаки несостоятельности (банкротства) «Роснано», в которое государство вложило 200 млрд руб. Деньги тратились на завышенные зарплаты и расходы и выводились за границу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В конце 2021 года компания отказалась платить по своим долгам. Московская биржа приостановила торги облигациями «Роснано» В результате ее индекс упал на 3,6%. Пострадали акции всех крупных госкорпораций, даже «Газпрома». Под угрозой был страновой кредитный рейтинг.

Когда Чубайс понял, что над ним сгущаются тучи, он попробовал организовать пиар-кампанию в свою защиту в либеральных СМИ, а когда она не помогла, стал избавляться от недвижимости. Он усел передать ее третьим лицам, чтобы скрыть следы своей работы в «Роснано».

О том, что по Чубайсу действительно ведется разработка, косвенно свидетельствует слив его частной переписки в ТГ-канале «Black mirror». Первая партия компромата касалась взаимоотношений бывшего чиновника с пиарщиками и заинтересовала только узкие круги медийщиков.

Второй партией «Black mirror» слил переписку Чубайса по поводу инвестирования средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Эксперты полагают, что кампания, развернутая «главным приватизатором», позволила его другу Борису Минцу в 2018 году похитить 300 млрд руб, вложенных российскими пенсионерами в три НПФ.

К моменту проведения аферы Минц уже отбыл в Лондон. Сейчас Чубайс в Израиле договаривается о том, чтобы он прочитал цикл лекций в местных университетах. Таким образом он продюсирует он не только своих друзей беглых сислибов, но и действующего главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Возможно именно следствие по Чубайсу заставило Кудрина вчера уйти из руководства Санкт-Петербургского госуниверситета. Там он занимал пост декана факультета свободных искусств и наук.

С делом Чубайса связывают и внезапный побег из России зятя покойного первого президента РФ Бориса Ельцина. Он ушел с должности советника президента РФ по собственному желанию. Юмашев якобы большую часть времени проживает в США. В последнее время он серьезно болеет.

Первый заместитель исполнительного директора екатеринбургского «Ельцин-центра» Людмила Телень заявила, что отъезд Юмашева никак не повлияет на работу этого учреждения. Более того, зять покойного президента собирается принимать активное участие в деятельности «Ельцин-центра». Однако, как сообщает URA.RU, проведение в нынешнем году традиционно проходящего в «Ельцин-центре» фестиваля «Слова и музыка свободы» может оказаться под вопросом, поскольку значительная часть потенциальных участников мероприятия покинула Россию.

«Чубайс был менеджером, а Юмашев – стратегом и проводником политики остатков Семьи. Что это означает? Мы увидим обновление по многим кадровым линиям после падения восточной группировки ВСУ на Донбассе. И если для этого потребуется преследование сопротивляющихся, то и это будет. Чубайс совсем стал изгоем для российской элиты. Население его и так не любило, но элита признавала его особый статус. И вот корона превратилась в панаму», – написал в своем ТГ-канале политолог Марат Баширов. «Чубайс оформляет гражданство Израиля. Кудрин уходит с поста декана факультета свободных искусств СПбГУ. Юмашев перестал числиться советником Путина. Когда наши вошли в город?», – радуется экономист Никита Кричевский.

Политолог Максим Жаров советует не предаваться преждевременному оптимизму.

«Поверить в то, что Семья действительно выходит из ключевых внутриэлитных коалиций и комбинаций, можно будет только после того, как покинет все свои посты человек по фамилии Волошин. Пока никаких видимых признаков движения в этом направлении не наблюдается», – написал он.