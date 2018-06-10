10.06.2018, Киев, Игорь Петров
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ЕС, Политика, Россия, Украина

Для евроинтеграции нужна руссоинтеграция – депутат Европарламента


В рамках евроинтеграционной тенденции должна быть тенденция сближения с Российской Федерацией.

Об этом на ІІ Межпарламентской конференции «Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и безопасности сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО» заявил Петрас Ауштревичиус, член Европейского парламента (Литва), Группа Альянс либералов и демократов для Европы, член Комитета по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не должны быть наивными. Российская проблематика должна восприниматься ЕС очень серьезно. Если будет евроинтеграционная тенденция, то мы должны тогда говорить о русо-интеграционной тенденции, о тенденции руссо-приближения, продвижения. Это не о российской культуре, это чисто политическая концепция. И мы должны понимать в какой степени мы рискуем потерять европейские ценности, которые расширяются, права человека, которые продвигаются, национальную идентичность тех стран, которые будут сильнее если это произойдет. Но если у нас не будет полного понимания, как это сделать, то тогда мы всегда будем находиться под повышенным давлением», – сказал евродпутат.

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