Для фонда СВО: в Крыму анонсирован аукцион по продаже квартиры Зеленского

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Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов анонсировал продажу на открытом аукционе ранее национализированного имущества украинских олигархов, а также собственности государств, недружественных России.

В перечень включены 35 объектов недвижимого имущества, включая 14 объектов – в Керчи, четыре – в Ялте, десять – в Симферополе, семь – в пгт Черноморское, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По предварительным подсчетам, общий объем средств, которые поступят в бюджет Крыма в результате продажи имущества, составляет более 106 млн рублей. Эти деньги, как и средства от проданного ранее национализированного имущества, мы планируем направить на поддержку наших военнослужащих, их семей, а также — на развитие городов и районов республики», – сообщил Константинов и заверил, что работа по выявлению имущества украинских олигархов в Крыму продолжается.

Главный объект торгов – квартира президентской четы Зеленских в Ливадии. Национализированная недвижимость в 119,5 квадратных метра оценена в 24,6 миллиона рублей при рыночной стоимости в 75 миллионов. Аукцион по продаже апартаментов в комплексе «Император» назначен на 30 октября.

Однако по стоимости гораздо интереснее объекты недвижимости украинского нардепа Александра Гереги, который спонсирует ВСУ и нацбатальоны. Помимо сети гипермаркетов «Новацентр» и «Новая линия», которые ранее отошли в казну республики, с молотка пойдут 6 складских зданий и участок в 21,3 тысячи кв м ООО «Мегастрой» в Симферополе.

И хоть их отчуждение согласовано депутатами Госсовета, в озвученную спикером сумму выручки они явно не вписываются – один только гипермаркет «Новацентр» стоит в 2,5 раза дороже. Участок со складскими зданиями стоит около 200 миллионов рублей, и в совокупности имущество Гереги может принести республике больше полумиллиарда рублей.

С молотка уйдет пансионат «Горное солнце», который располагается по соседству с Симеизом на берегу моря в Алупке. Парк пансионата является продолжением знаменитого Воронцовского парка, и корпуса строились одновременно с развитием имения графа Михаила Воронцова.

Там же в Алупке на торги будут выставлены апартаменты «Сон у моря», а в центре Ялты большой пансионат «Севастополь» с собственным парком. В Симферополе под приватизацию попало здание в центре города на углу улиц им. Горького и им. Пушкина. Сейчас в нем находится ювелирный магазин.

Напомним, первыми под экспроприацию попали более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».

Сеть гипермаркетов «Новацентр» и «Новая линия» являются собственностью украинского нардепа Александра Гереги. АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» принадлежит экс-нардепам Давиду Жвания и Николаю Мартыненко. Первый был соратником Виктора Ющенко, второй – серым кардиналом «Народного фронта» Арсения Яценюка.

ОАО «Судостроительный завод «Залив» – украинскому бизнесмену Константину Жеваго. Следующим в перечне подлежащих приватизации Альминский комбинат стройматериалов в Бахчисарае, принадлежащих украинскому бизнесмену Сергею Таруте.

При этом адвокаты Гереги уже оспаривают национализацию гипермаркетов в Верховном суде Крыма, действуя через 16 уволенных сотрудников предприятия, якобы потерявших работу из-за личной неприязни временной управляющей.