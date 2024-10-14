Для гарнизона ВСУ в Селидово наступают плохие времена

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В Донбассе продолжаются тяжелые бои за город Селидово. Ранее российские войска, не сумев освободить город сразу, перешли к его охвату с флангов. И эта тактика оказалась успешной.

На сегодня город фактически окружен с трех сторон, передает корреспондент «ПолитНавигатора». В связи с этим украинские источники бьют тревогу.

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Так, украинский военкор и отпетый русофоб Богдан Мирошников обратил внимание, что российские подразделения с севера приближаются к населенному пункту Вишневое, который расположен к западу от Селидово, таким образом заходя в тыл группировке ВСУ.

«Довольно отрицательная новость в контексте обороны Селидово. Пока оккупанты на пути, но они продвигаются. Медленно доползают в село. Сейчас до него примерно 1 км, что является очень маленькой дистанцией. В случае потери Вишневого враг явно будет продвигаться к последней трассе, соединяющей Селидово с «землей». И вот тогда уже можно будет говорить об уходе нашего гарнизона. А пока все очень «на тоненького». Вроде бы и будут доступны пути в случае потери Вишневого, но если удастся удержать фланг», – предупреждает Мирошнков.

Его коллега Олег Петренко отмечает, что южнее Селидово ВС РФ «продвинулись вдоль северной лесополосы балки Лозовая на глубину до 450 метров».

Российский военный обозреватель Юрий Подоляка публикует карту, показывающую изменение линии фронта вокруг Селидово.

«После неудачного первого штурма города, когда мы попытались его взять с наскока, как Новогродовку, наши части, перегруппировав свои силы и подтянув резервы, за это время сумели занять Украинск, Цукурино, зайти в тыл Селидовской группировке противника с юга и даже запада. Одновременно с этим мы продавили оборону противника севернее города и взяли под свой условный огневой контроль трассу на Покровск», – указывает автор.

По его словам, освобождение Вишневого будет означать окружение города.

«Как показывает опыт предыдущих боев, наши части не будут перерезать эту пуповину, так как противник всегда на ее удержание выделяет большие силы, которые вынуждены вести бои на необорудованных позициях, а значит несут большие потери, что быстро обескровливает гарнизон противника и приводит к нужному для нас результату. Так было в Украинске и Угледаре. Думаю, наше командование попытается использовать этот прием и на этот раз. В любом случае участь Селидово уже предрешена и хорошо видна на карте», – считает Подоляка.