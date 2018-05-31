31.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Для Германии и Франции Россия важнее нас! – депутат-русофобка закатила истерику в эфире

Строительство «Северного Потока-2» вредит экономике Украины, а страны ЕС не обращают на это внимание и вовсю сотрудничают с Россией.

Об этом в эфире передачи «ПолитикаUA» заявила глава комитета Украины по международным вопросам Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она отметила, что из Германии звучало много заявлений, что Украине в дальнейшем будет гарантировано сохранение транзита.

“Только вот немецкая сторона почему-то не уточнила, в каких размерах это всё будет. Они просто попросили нас относиться к этому вопросу поспокойнее. Я уже считаю, что единственный компромисс по СП-2, на который Украина может согласиться, это его полный запрет и недопущение строительства. Для нас это – экономически убыточный проект, мы теряем рычаг мирного урегулирования, когда страны ЕС не будут видеть дополнительной мотивации в мирном урегулировании ситуации на Украине, сдерживания российский агрессии, поскольку сам поток будет построен в обход Украины», – заявила Гопко.

Она уверена, что в вопросе строительства газопровода у Германии есть свои интересы, в частности стремление стать энергетическим хабом и получать дополнительные миллиарды.

“Германия как раз заинтересована в увеличении поставок газа, поскольку они сейчас сокращают своё производство и угля, и атомной энергии. Они просто решают свои национальные приоритеты, но что касается украинских – то тут они не совпадают», – уверена депутат.

При этом глава парламентского комитета признаёт, что остановить Турецкий поток уже нереально.

«Плюс к этому мы должны понимать, что остановить Турецкий поток уже невозможно, и он от нас заберет примерно 30-40 миллиардов кубометров в год. Если сам Турецкий поток столько забирает, то у нас в остатке выходит 50. А это как раз то, на что рассчитан СП-2, его способность. Тогда получается так, что украинская труба вообще будет не нужна, и это значит, что Украина остается без аренды. И уже тогда многие страны, когда в Донбассе будут обстрелы, просто не будут понимать, почему Европа должна будет вводить санкции. Ради Украины, которая для них далека и они не будут чувствовать этой геополитической связи?», – недоумевает Гопко.

По ее мнению, монополия «Газпрома» на рынках энергоносителей – политический диктат, который усилит Кремль и его возможности влиять и подрывать стабильность. Также Гопко возмущена тем, что Европа совсем забыла про проблемы Украины и попросту решает свои экономические дела с Россией.

«Сегодня мы видим, как немецкий автопром открывает свои заводы по производству машин в России. Мы видим, что по результату визита Макрона во время встречи на Петербуржском экономическом форуме французские компании подписывают контракты с инвестициями в 2,6 миллиарда долларов для того, чтобы добывать сжиженный газ.

Европейские чиновники разных уровней постоянно учат Украину, как надо совершать реформы, дают десятки советов, параллельно вводя политику двойных стандартов. Они одной рукой говорят, что придерживаются демократических ценностей, защищают права человека, а другой рукой поддерживают агрессора своими инвестициями в обход санкций, которые должны были бы сдерживать Кремль от дальнейших действий, которые происходят на Украине», – заявила Гопко.